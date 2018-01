Torns al campament reial d'Olot per reduir les cues

El campament reial d'Olot va obrir les portes ahir fins al dia 4 distribuint els visitants en diferents torns per evitar les cues d'espera. El campament obre una taquilla a les 4 a la plaça Clarà on es reparteixen tiquets gratuïts per accedir al recinte durant el dia en qüestió. Cada persona podrà agafar un màxim de 6 tiquets, que serviran per entrar a veure els patges a les 6, a les 7, a les 8 i a les 9. Serà imprescindible disposar del tiquet corresponent si es vol entrar a saludar els enviats de Ses Majestats.

A dins s'hi accedirà per grups i, com cada any, uns guies acompanyaran els infants a conèixer l'Encarregat del Temps, els Cuiners, la Fanalera, la Caramelera i el Carboner. A més, podran deixar la carta als Carters Reials. El públic més fidel notarà diverses novetats en la decoració de les tendes. A més, avui i demà al matí i a la tarda i el 5 al matí hi haurà tallers de manualitats gratuïts a la plaça Clarà, elaborant objectes per anar a esperar els Reis.Pel que fa a la cavalcada la principal novetat serà al final del recorregut.

Els trons de Melcior, Gaspar i Baltasar s'instal·laran al capdamunt de les escales de l'església de Sant Esteve. Tothom qui vulgui passar a saludar-los per la rampa de l'església i baixar per les escales laterals de davant de Can Tenas. Els fanals que participin al concurs Miquel Gou es recolliran a la plaça d'Esteve Ferrer, a davant de les escales principals de l'església, tan bon punt Ses Majestats s'hagin assegut als trons. Poden participar al concurs tots els fanals de fabricació casolana, que es recolliran quan acabi la cavalcada i un jurat format per artistes locals escollirà els deu premiats. El veredicte es donarà a conèixer a les 9 i per optar al premi cal ser present a Sant Esteve al moment que es lliuren els guardons.

Una altra novetat serà que el tram final del recorregut de la cavalcada es farà íntegrament a peu. Aquests canvis són motivats per les obres de reforma del Firal. La cavalcada, en què participen uns 300 patges, començarà a les 18.30h a la plaça Clarà i passarà pels carrers Mulleras i Bisbe Lorenzana fins al carrer Serra i Ginesta. Allà tots els personatges baixaran de les carrosses i seguiran a peu per la plaça Major i carrer de Sant Esteve fins arribar a la parròquia. Pel que fa al contingut de la Cavalcada, aquest any els Carters Reials seran molt més propers que mai a les famílies. Els dos personatges aniran a peu recollint personalment les cartes d'aquells infants que no hagin pogut anar al Campament i vulguin fer-los arribar els seus desitjos als Reis de l'Orient. Una altra novetat serà la carrossa del mag que s'ha renovat de dalt a baix.

El dibuix que il·lustra la portada de la carta d'aquest any l'ha fet Gwen Tomas, alumna de l'escola Cor de Maria. Tots els dibuixos que els alumnes de cinquè i sisè de primària d'aquesta escola han fet per la portada es poden veure exposats a la sala El Caliu durant totes aquestes festes de Nadal.