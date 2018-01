Can Ruti, pioner a implantar noves vàlvules de cor per cateterisme en malalts complexos

L'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'ha convertit en el primer centre català i el segon de l'Estat espanyol a implantar un nou tipus de vàlvula biològica cardíaca per cateterisme en pacients amb diverses malalties complexes. El nou dispositiu, TAVI –per les seves sigles en anglès-, permet fer operacions a través del lateral esquerra del tòrax, de manera que ara ja es poden operar aquelles persones amb malaltia severa a la vàlvula aòrtica del cor a qui els està contraindicada la cirurgia convencional o l'abordatge engonal, que seria el més habitual en aquests casos. L'objectiu d'aquesta nova vàlvula, segons informa l'hospital, és reduir les complicacions que les operacions cardíaques tenen associades, com la necessitat d'implantar un marcapàs definitiu.

Tot i que l'abordatge a través de l'artèria femoral és el menys invasiu, l'hospital de Can Ruti ha apostat per implementar les vàlvules TAVI després de constatar que diversos pacients complexos necessiten ser operats a través del tòrax. Els especialistes del centre asseguren que aquest dispositiu permet una cirurgia més segura i optimitza els resultats.

A més del nou disseny, les vàlvules TAVI s'implanten sense la necessitat d'accelerar el cor, de forma que garanteixen una major estabilitat en la tensió arterial del pacient, fet que, de retruc, redueix les complicacions potencials.

El procediment TAVI s'ha de considerar com a plenament implantat en la pràctica clínica habitual tot i que és al 2002 quan apareix per primer cop com una alternativa per aquells malalts on la cirurgia convencional estava contraindicada.

L'hospital Germans Trias realitza aquest tipus de procediments des de l'any 2011, i en aquest 2017 s'han realitzat 60 operacions.

El cap del Servei estès de cirurgia cardíaca de l'hospital Germans Trias i de l'hospital Trueta de Girona, Christian Muñoz Guijosa, assegura que la incorporació d'aquesta nova vàlvula permetrà al centre «ampliar la indicació de la TAVI a un nombre major de pacients que fins ara no podien ser tractats amb els dispositius actuals, així com realitzar procediments més segurs i amb una recuperació millor i més ràpida».