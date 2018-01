La Diputació de Girona estudiarà oferir ajuts per reparar espais públics als municipis afectats pel tornado

La Diputació de Girona estudiarà oferir ajuts per reparar espais públics als municipis afectats pel possible tornado d'aquest diumenge. El president de l'ens, Pere Vila, ha explicat que s'han posat a disposició dels ajuntaments de Navata, Cistella i Terrades (Alt Empordà) per avaluar els danys i obrir línies de subvenció.

Pel què fa als particulars, Vila ha detallat que la Diputació no pot intervenir-hi sinó que han de fer-ho les asseguradores però ha remarcat que han posat a disposició els seus serveis tècnics per tal d'elaborar les memòries o informes que calguin per inventariar els desperfectes ocasionats.

Els tres municipis estan treballant per quantificar els danys i preveuen tenir les primeres dades entre dimecres i dijous. A Navata, l'estació meteorològica va detectar ràfegues de vent de 155 km/h a uns 250 metres de suposat "ull del tornado".

Els municipis de l'Alt Empordà afectats pel possible tornado que es va registrar aquest diumenge continuen avaluant els danys soferts. Les tasques es podrien allargar fins aquest dijous però la Diputació de Girona ja s'ha posat en contacte amb els ajuntaments per oferir-los els seus serveis tècnics i també la possibilitat d'obrir línies d'ajuts per reparar espais públics malmesos.

El president de l'ens, Pere Vila, ha explicat que estan estudiant gestionar-ho per la via de la "cooperació" i que la intenció és facilitar l'ajut econòmic tant aviat com sigui possible tenint en compte en nivell d'urgència que es requereixi en cada cas. De moment, però, encara no hi ha quantitats sobre la taula.

Pel què fa als particulars, Vila ha detallat que la Diputació no pot intervenir-hi perquè han de fer-ho les asseguradores però ha remarcat que han posat a disposició dels consistoris els seus tècnics perquè també els puguin ajudar a agilitzar tràmits a través de l'elaboració de memòries o altres informes que calguin.

Les línies d'ajut aniran a banda de la petició de zona catastròfica que estudien demanar els pobles afectats.



Vents de més de 150 km/h

El possible tornado es va registrar a l'entorn de dos quarts de nou del matí de diumenge i hauria recorregut una distància d'entre quinze i vint quilòmetres travessant Navata, Cistella, Terrades i Darnius. Segons va informar ahir el Servei Meteorològic de Catalunya, es creu que el fenomen hauria estat de categoria EF1 o EF2 i que els vents ocasionats per la columna d'aire estarien per sobre dels 150 quilòmetres per hora. De fet, l'alcalde de Navata, Jaume Homs, ha explicat que l'estació meteorològica del municipi va registrar a uns 250 metres del suposat "ull del tornado" ràfegues de fins a 155 km/h.

Els principals desperfectes s'han concentrat al municipi de Cistella. Els més importants afecten a dues famílies que han hagut de deixar casa seva pels danys de la columna d'aire que va impactar de ple als seus domicilis. També va bolcar contenidors, va aixecar part del sostre del centre cívic del municipi i va malmetre vehicles, entre d'altres. L'alcalde, Enric Gironella, creu que fins dijous no podran tenir quantificats tots danys.

A Terrades, els desperfectes van ser menors. L'alcalde, Isidre Felip, va explicar aquest dilluns que les principals incidències es van registrar en dues granges on el vent va aixecar el teulat però també va trencar xemeneies i claraboies. A més, onze vehicles dels caçadors van quedar malmesos.

A Navata, també han patit diversos danys pel pas del possible tornado. L'alcalde del municipi, Jaume Homs, ha explicat que el fenomen va afectar quatre explotacions ramaderes. Dues d'elles estan en desús però dues més que tenen bestiar haurien patit danys importants. En diversos punts de la població també han patit desperfectes a teulades, xemeneies i algun fanal de l'enllumenat públic. Homs ha detallat que un lateral del suposat tornado va passar a uns 250 metres de l'estació meteorològica del poble i que aquest va registrar unes ràfegues de vent de fins a 155 km/h.