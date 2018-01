Una regidora demana que Santa Pau reconegui un deute de 50.000 €

Esther Badosa, regidora de Santa Pau a l'oposició pel PDeCAT, en el darrer ple va reclamar la inclusió en el pressupost del 2018 d'una partida de 50.000 ? pendent de pagament des del juny del 2011. Com que no van acceptar la petició, Badosa va votar en contra dels comptes.

La reclamació de la regidora fa referència a part dels honoraris de l'arquitecte Josep Espinós pel projecte de rehabilitació del castell. La totalitat del projecte tenia un cost de 99.000 ?, dels quals queden pendents els 50.000 exposats per la regidora. Badosa va qualificar de vergonya que després de tants anys no s'hagi recollit mai enlloc la factura i va demanar que la paguessin. La factura va ser endosada a l'Ajuntament a través de la Caixa d'Arquitectes, però la regidora va explicar que l'Ajuntament no la va entrar, perquè estava pendent del canvi de destinació d'un ajut referent al conveni de la cinquena fase del conjunt històric i artístic.

En el ple, l'alcalde Josep Companys (UpSP-ERC) va justificar que hi ha un litigi pel pagament de la factura. El febrer del 2017, l'arquitecte va dur l'Ajuntament al jutjat per tal d'aconseguir cobrar. Companys va explicar que els serveis jurídics de la Diputació de Girona han aconsellat a l'Ajuntament que no pagui la factura.

L'alcalde va recordar que l'adjudicació del projecte a l'arquitecte Josep Espinós va ser fet sense procés concursal, perquè la propietat del castell ho va exigir en les clàusules de cessió establertes en conveni el 24 de desembre del 2010. Més tard, el febrer del 2011, va tenir lloc la cessió oficial del castell de Santa Pau per la propietat a l'Ajuntament. El deixament estava condicionat a l'inici de les obres de rehabilitació en el termini d'un any, però com que no es van poder començar la concessió va quedar suspesa.

En el ple, Badosa va argumentar que l'Ajuntament el 2014 havia fet servir el projecte d'Espinós per demanar una subvenció de l'1,5% cultural al Ministeri de Foment. Segons va recordar, en el novembre del 2011, l'Ajuntament va presentar el projecte a la subvenció de 1,5% cultural al Ministeri, però no va ser acceptat.

Això no obstant, uns mesos després, el projecte va ser aprovat pel Ministeri gràcies a una intervenció de l'arquitecte. Badosa va concloure que si l'Ajuntament havia fet ús del projecte tenia l'obligació de pagar-lo. Si bé Foment va acceptar el projecte com a correcte per accedir a l'ajut, no el va concedir. Abans, Badosa havia exposat el trajecte de la factura i el del projecte dins de l'Ajuntament i tot el que feia referència a una subvenció de la Diputació de Girona per al període 2011-12.

Va precisar que a finals del seu mandat s'havia de fer un canvi de destinació referent al conveni de la cinquena fase del conjunt històric i artístic de l'Ajuntament de Santa Pau. El canvi de destinaciò havia d'acabar de cobrir el cost del projecte del qual ja n'hi havia la meitat de pagat. És a dir, faltaven els 50.000 ? que ara vol que entrin a la comptabilitat municipal, perquè siguin pagats.

Badosa va recordar que en el procés de traspàs del cartipàs (va ser alcaldessa del 2007 fins al 2011) va lliurar la informació del castell als membres del nou equip de govern: Pep Companys, Narcís Feixas i Carles Massias. Va explicar que en el document de traspàs hi havia el projecte i ja s'hi parlava del projecte i de la factura. Llavors, Badosa havia demanat que la subvenció de la Generalitat per a la cinquena fase del Conjunt Històric Artístic de Santa Pau fos destinada a pagar la primera part de la factura del projecte.

En el ple del 23 de desembre del 2015, l'equip de govern va presentar al ple una proposta d'acord per tal de deixar sense efecte el conveni de cessió del 24 de desembre del 2010, perquè no havien obtingut el 75% del finançament per dur a terme la primera fase de la rehabilitació del castell. El conveni va quedar sense efecte.

El 24 de febrer del 2016, Badosa va tornar a demanar que la factura fos acceptada per l'Ajuntament. Uns mesos després, va demanar poder assistir a les reunions referents al litigi de la factura que tenenen lloc entre els serveis jurídics de la Diputació i l'Ajuntament. En el darrer ple, ho va tornar a demanar. L'alcalde li va respondre que si volia, el podia acompanyar, però que per a ell no és un tema especial.