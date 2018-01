83 gironins esperen un òrgan, un 9,2% més que el 2016

Vuitanta-tres persones de les comarques gironines estan a l'espera de rebre un òrgan per a un trasplantament, set més que un any enrere. Segons les dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), la llista d'espera ha crescut un 9,21% en un any i la cua més llarga és per a un trasplantament renal, ja que hi ha setanta gironins que necessiten un ronyó; quatre persones tenen pendent un trasplantament hepàtic; quatre requereixen un cor; tres han d'entrar al quiròfan per a un trasplantament pulmonar i dos per a un pancreàtic.

La llista d'espera a 31 de desembre és més llarga que a finals del 2016 si bé durant el 2017 el nombre de trasplantaments va créixer considerablement respecte a l'any anterior, amb un 25% més de pacients gironins intervinguts. Si durant el 2016 seixanta-vuit persones de la demarcació van passar per una intervenció perquè els trasplantessin un nou òrgan, l'any passat va pujar fins a les vuitanta-cinc, disset persones més.

De nou, els trasplantaments renals són els procediments més habituals, amb seixanta-tres pacients trasplantats, una quinzena dels quals van rebre un ronyó procedent d'un donant viu. Sis gironins van ser sotmesos a un trasplantament hepàtic, set a un cardíac i nou a un pulmonar.

Respecte a les donacions d'òrgans, la xifra de donants gironins ha baixat en quatre persones i ha passat dels divuit del 2016 als catorze donants vàlids del 2017. Gràcies a aquests donants gironins, s'han pogut trasplantar quaranta-tres òrgans, més de la meitat dels quals eren ronyons. També set fetges, un cor i dotze pulmons.

A més, les comarques gironines van registrar trenta-sis donants de teixits, dels quals catorze van donar teixit múscul-esquelètic; setze vàlvules cardíaques, sis vasos sanguinis i catorze, pell.

Més de 1.100 trasplantaments

L'any passat, els hospitals catalans van realitzar 1.106 trasplantaments d'òrgans, una xifra de rècord que supera en un 8,8% el nombre d'intervencions del 2016 i situa Catalunya amb una de les taxes de trasplantament més altes del món, amb 146,5 intervencions per cada milió d'habitants. Així, a Catalunya cada dia es fan tres trasplantaments: dos de ronyó i un altre d'un òrgan diferent.

I és que els trasplantaments més freqüents, 780, són els renals, que han crescut un 10%, seguit del de fetge, que ha disminuït un 4,2%, amb 160 operacions. Els segueixen els trasplantaments pulmonars (89), de cor (60) i pancreàtics (17). Per centres, l'hospital de la Vall d'Hebron lidera la llista, amb 271 trasplantaments, seguit de Bellvitge, amb 252, i l'hospital Clínic, amb 245.

Aquestes xifres de trasplantaments s'expliquen per l'augment de la donació de cadàver, que amb 333 donants ha crescut un 5,7% respecte al 2016 fins a aconseguir una taxa de 44,1 donants per milió d'habitants. Segons indica el Departament de Salut, l'increment de donants es deu a l'augment de les donacions de malalts amb el cor aturat -mort en asistòlia-, que fa anys eren testimonials i ara representen un de cada tres trasplantaments.

La donació per mort encefàlica que s'havia reduït en paral·lel al descens de les defuncions per accident de trànsit i a l'èxit de programes com el codi Ictus o Infart, no només no han baixat sinó que han crescut un 2,9%. Suposen prop del 46% de les donacions, però aporten un major nombre d'òrgans.

En canvi, el nombre de donants vius ha estat lleugerament inferior a l'any anterior: 138, nou menys (-6,1%) que el 2016, seguint una tendència esperable deguda a l'augment de la donació cadàver, indica la conselleria.

Malgrat aquestes dades, encara hi ha més de 1.200 persones pendents d'un trasplantament a Catalunya, setze de les quals són infants: 1.015 persones estan en llista d'espera per a trasplantament de ronyó, 119 de fetge, 30 de cor, 42 de pulmó i 20 de pàncrees.

La donació de teixits també segueix la mateixa tendència a l'alça i el 2017 es van registrar 1.557 donants al Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, un 7,8% més que l'any anterior. Es van obtenir 2.432 teixits: 1.537 còrnies, 185 vàlvules cardíaques, 136 vasos sanguinis. També hi va haver 338 donants de teixit múscul-esquelètic i 246 de pell. Si s'estima que un donant ideal d'òrgans pot salvar fins a vuit vides, amb un de teixit es pot millorar la vida de més d'un centenar de persones.