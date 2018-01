De qui és la responsabilitat de l'accident?

Si s'és víctima d'un accident de trànsit cal saber que fa uns tres anys que la qüestió de la responsabilitat ha canviat si es té un accident amb un animal de caça. Un canvi en la Llei de Seguretat Viària fa que el responsable sigui el conductor. Abans hi havia tres responsables. Ara sols hi ha dos casos que pot fer que no en sigui responsable: si es fa una acció de cacera al dia o 12 hores abans, o si el titular de la via no té ben posada la senyalització o el tancament. Llavors la policia ho determinarà.