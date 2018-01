El Govern aporta 798.000 € a la gestió de residus municipals a Girona

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha atorgat 4,7 milions d'euros en ajudes als ens locals per a la instal·lació i la millora de punts verds municipals per a la gestió dels residus municipals, segons que va informar la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Amb aquesta convocatòria corresponent al 2017, l'ARC ha recuperat la subvenció per a la implantació i la millora d'aquest tipus d'instal·lacions per a la gestió dels residus municipals, de la qual es beneficiaran 43 ens locals que realitzaran 115 actuacions.

Per demarcacions, a l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) es destinaran 309.800 euros; a Barcelona, 1,72 milions; a Tarragona, 588.000 euros; a la Catalunya central, 280.000 euros; a Girona, 798.000 euros; a Lleida, 234.000 euros, i a les Terres de l'Ebre (Tarragona), 794.000 euros.

Aquestes ajudes es dirigeixen a implantar i a millorar els punts verds, ja siguin fixes o mòbils, i una meitat es destinaran a instal·lacions noves i una altra a millorar o ampliar-ne d'existents.

Aquestes instal·lacions són els centres de recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors; en l'actualitat, a Catalunya hi ha un total de 4.800 d'aquests equipaments.