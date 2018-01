«Hem rebut algun insult per ser lesbianes però mai fins aquest punt»

Quan la Lídia i la Inès van arribar a Elx, des de Girona, el juliol de l'any passat per gaudir del festival MareaRock, l'últim que se'ls va passar pel cap és que el viatge inclouria una visita a l'Hospital General d'Elx per un atac d'ansietat en ser víctima d'agressió homòfoba.

«Mai ens havien tractat tan malament pel simple fet de ser lesbianes», recorda Lídia. Sí que admet que, tant ella com la seva parella, «havíem rebut algun insult anteriorment, però mai fins a aquest punt». La jove, de 23 anys, havia arribat a la ciutat dies abans de l'agressió per gaudir de la cita musical, que es va celebrar a IFA. Per fer temps, van buscar un lloc a Torrellano «que obrís tot el dia». «Vam arribar gairebé a les 12 i estàvem tan normal, quan, al voltant de les 3 de la tarda, se'ns va acostar l'amo i ens va dir que allà molestàvem i que els clients estaven incòmodes, que era una falta de respecte el que estàvem fent. No fèiem res, estàvem tranquil·lament al local i ens va fer fora sense més», explica. La Lídia va conèixer ahir, a través del diari Información, la petició de pena de la Fiscalia, i va mostrar satisfacció perquè aquestes conductes no queden impunes.