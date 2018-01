La Comissió Europea es reuneix amb la «Plataforma Resposta al Midcat»

La Plataforma Resposta al Midcat va participar en una reunió a Brussel·les amb la Comissió Europea per denunciar la manca de transparència d'Enagas amb el gasoducte Midcat, projecte que ha d'unir Espanya i França creuant les comarques gironines –ara aturat a Hostalric– i que ha generat el rebuig de l'Ajuntament de Girona i la Diputació pel «greu impacte» per al territori. El grup europarlamentari del que forma part Podemos i les organitzacions no governamentals Amics de la Terra i Waste and food van organitzar el 22 de gener un acte al Parlament Europeu per anunciar l'objecció que presentarien l'endemà a la Comissió d'Indústria, Tecnologia, Recerca i Energia, demanant el vot separat dels diferents projectes que conformen la tercera llista de Projectes d'Interès Comunitari i que inclou el Midcat.

En l'acte hi van participar membres de plataformes ciutadanes d'arreu d'Europa (Irlanda, Suècia, Itàlia, França i Catalunya) i va consistir en una presentació pública, una roda de premsa i una reunió amb la Comissió. Durant l'acte es va destacar l'impacte local que representen les plantes de liqüefacció i els gasoductes projectats, i l'impacte social, climàtic i econòmic. Les entitats van exigir la seva exclusió de la llista de projectes d'interès comunitari i la no inversió de fons públics.

A la reunió amb Catharina Sikow, representant de la Comissió Europea, els gironins van denunciar la manca de transparència d'Enagas i irregularitats durant la construcció del primer tram fins a Hostalric. Sikow va afirmar que es vetllarà per la transparència i el compliment de la normativa. La Plataforma va dir que els resultats de l'acte van ser molt positius per les sinergies amb els participants.