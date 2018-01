La Fiscalia de Medi Ambient denuncia una empresa per vendre jocs amb ous de triops

La comercialització de jocs infantils que contenen ous de Triops cancriformis, un crustaci d'origen prehistòric protegit a Catalu-nya, ha portat la Fiscalia de Barcelona a denunciar una empresa italiana per un delicte contra la fauna. Aquesta espècie, originària d'Europa, té un valor especial a les comarques de Girona, ja que cria en zones humides com l'estanyol d'Espolla, a Fontcoberta.

Darrere d'aquesta denúncia hi ha el fiscal gironí Miguel Ángel Pérez de Gregorio, que exerceix a la Fiscalia de Medi Ambient provincial de Barcelona des de fa un any; després d'haver-hi col·laborat els set anteriors des de l'àrea de Delinqüència Econòmica.

Pérez de Gregorio va recordar que, fa prop d'un any, a Canàries es van intervenir carregaments de joguines promocionades com a educatives i basades en la cria d'ous de triops, tot fent al·lusió al període juràssic. El fiscal va matisar que aquells jocs utilitzaven l'espècie americana Triops longicaudatus, per la qual cosa les actuacions de la Guàrdia Civil es van centrar en el fet que era una espècie invasora. A més, Pérez de Gregorio va aclarir que, a l'Estat, els triops només estan protegits a Catalunya.

A diferència del cas que va transcendir l'any passat, l'empresa denunciada per la Fiscalia de Barcelona –Clementoni– sí que utilitza la varietat de Triops cancriformis, inclosa en el llistat d'espècies de fauna salvatge autòctona protegida per la Generalitat i de la qual la legislació catalana prohibeix la captura, la tinença, el tràfic i el comerç.

Investigadors de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona van comprovar, per encàrrec de la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona, que, efectivament, el joc utilitza triops autòctons. Els científics, que van redactar un informe per al cos d'Agents Rurals, «van determinar pericialment que els ous d'aquell producte, un cop desenvolupats, eren l'espècie protegida», tal com va remarcar Miguel Ángel Pérez de Gregorio. Un cop feta la comprovació científica, la Fiscalia va interposar una querella per un delicte contra la fauna a un jutjat d'instrucció de Barcelona, que la va admetre a tràmit. Ara, falta presentar l'escrit d'acusació i que es posi data per al judici contra l'empresa. En relació amb aquesta, Pérez de Gregorio va explicar que, quan va prestar declaració, una responsable de Clementoni va assegurar que no cometien cap espoli de la natura, però no va especificar d'on provenien els ous de triops.

A l'espera del judici, la Fiscalia va demanar a la Generalitat que comprovi que el joc no es ven a cap botiga de Catalunya. Miguel Ángel Pérez de Gregorio va informar que, segons l'empresa, la joguina s'havia retirat de la venda el 2016, però el producte encara es pot trobar per internet. En aquest cas, i de la mateixa manera que si es ven a botigues de fora de Catalunya, el fiscal va lamentar que no s'hi pot fer res perquè la legislació és diferent.