El Consell del Pla de l'Estany rebutja el MidCat amb l'únic vot a favor de la CUP

El grup de la CUP, amb un sol representant a l'oposició del Consell del Pla de l'Estany, va aconseguir que al ple comarcal rebutgés la construcció del MidCat, el gasoducte d'interconnexió entre la península ibèrica i França que travessarà Girona. Els «impactes paisatgístics, ambientals, socials i econòmics» de l'obra i «la manca de transparència, informació i participació pública» del projecte eren els arguments principals de la moció contra el MidCat defensada per la CUP, que només va obtenir el vot favorable del seu conseller, Non Casadevall, ja que el govern de PDeCAT i ERC –ahir amb 16 membres– es va abstenir.

Tal com ja va fer la setmana passada al ple de la Diputació, la CUP va portar la moció al del Pla de l'Estany, on l'equip de govern, va optar per abstenir-se. Abans de la sessió, el president del Consell, Jordi Xargay, va avançar que s'abstindrien de la votació perquè el MidCat «encara no ha arribat al Pla de l'Estany». Xargay va argumentar que el projecte «es va consensuar fa deu anys en el territori i ara és aviat per posicionar-s'hi, sense saber per on passarà». A la Diputació, el PDeCAT, que també ostenta la presidència, també es va abstenir però el seu soci al Pla de l'Estany, ERC, hi va votar en contra; ahir va optar per absternir-se. A l'ens provincial, el PSC i Independents de la Selva (IdS) van donar suport a la proposta de la CUP.

La moció aprovada ahir al Consell dle Pla de l'Estany demana presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu del projecte, demanar a la Generalitat que «consideri invàlida l'avaluació d'impacte ambiental» i, entre d'altres punts, instar al Parlament que rebutgi qualsevol tràmit relacionat amb el projecte.