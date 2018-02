L'empresariat de la Costa Brava denuncia un «afany recaptatori» en les inspeccions

Imatge d´arxiu d´un grup de turistes amb les seves maletes, arribant a un dels hotels de Lloret de Mar per allotjar-s´hi i passar-hi les vacances.

Imatge d´arxiu d´un grup de turistes amb les seves maletes, arribant a un dels hotels de Lloret de Mar per allotjar-s´hi i passar-hi les vacances. acn/x.pi

El turisme de la Costa Brava ha denunciat «afany recaptatori» en les inspeccions que reben els establiments per part de l'administració. Des del Grup Costa Brava Centre han assegurat que algunes de les sancions són «absolutament desproporcionades» amb relació a la falta que han comès. El gerent de l'entitat, Martí Sabrià, va assenyalar que l'empresariat del litoral gironí està «molt compromès» i és «molt legalista» amb les normatives però va lamentar que l'exigència i el nombre de visites que reben per part dels funcionaris sigui la més alta de tot l'Estat. «Ens agradaria que tots tinguéssim el mateix tracte, però estem acostumats a ser una zona amb permanents inspeccions», va dir. Tot plegat després d'un 2017 que el gerent va afirmar que ha estat «molt positiu» per a les empreses turístiques i hostaleres de la Costa Brava, tot i el procés sobiranista i la incertesa política, que segons Sabrià «no ha tingut incidència».

Sancions desproporcionades per faltes administratives de petita magnitud. Això és el que denuncien els empresaris del sector turístic de la Costa Brava. Aquestes multes solen estar relacionades amb el tema sanitari, que depèn de la Generalitat. «Ens trobem que els funcionaris sempre van als establiments que estan bé, i només han d'aixecar acte i cobrar els 360 euros de la inspecció», va lamentar el gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià.

L'Estat però, també ha posat la mirada en els establiments de la Costa Brava des de fa anys. Segons Sabrià, es troben amb sancions «desproporcionades» per faltes lleus i que no tenen cap mala fe. «A vegades a un treballador que ja està incorporat li falta un document i es castiga amb un import molt elevat a l'empresari», va dir.

A més, des del sector van lamentar el «tracte diferent» que reben tant en el nombre d'inspeccions com en l'exigència. «Potser perquè estem tan acostumats que ens vinguin a veure els funcionaris de l'Estat tenim els hotels i restaurants més polits del litoral espanyol», va ironitzar Sabrià. La realitat, segons va explicar el gerent del Grup Costa Brava Centre, és que la catalana és una comunitat on els ministeris d'Hisenda i de Treball han inspeccionat més.



Un «cert càstig»

Sabrià no va amagar que darrere d'aquestes visites constants per part de l'Estat s'hi amaga un «cert càstig» amb relació al procés sobiranista. «Fa dos anys vam rebre una onada d'inspeccions molt forta», va recordar. El gerent va assegurar que quan es troba amb empresaris del sector d'altres parts de l'estat espanyol la realitat «és molt diferent». «He vist cuines en algunes comunitats autònomes que no es veien a l'Empordà ni 40 anys enrere», va explicar.

Per tot plegat, Sabrià va demanar que el tracte sigui «igual per a tothom». Amb tot, el gerent va deixar clar que «ho porten amb dignitat» i va celebrar que els establiments de la Costa Brava comptin amb un empresariat «professional, compromès i molt legalista».



El procés i la incertesa política

Preguntat sobre els efectes que han provocat el procés sobiranista, els fets de l'1-O i la incertesa política, Sabrià va deixar clar que «no ha tingut incidència», i que «el client ha continuat confiant». «Hem sentit que a Barcelona han tingut un desembre molt dolent, no és el nostre cas. Ha estat fluix però és normal, i el conjunt de l'any ha estat molt bo», va reblar.

Aquesta diferència, va considerar, es dona per la influència que té el client de la resta de l'Estat a les demarcacions de Tarragona i Barcelona. A la Costa Brava aquest turista suposa entre un 5% i un 7%, per tant, va dir Sabrià, «la baixada no és significativa».

Per contra, el principal client de les comarques gironines, el francès, continua sent fidel i «segueix venint igual». «Es tracta d'un mercat que no li preocupa la polèmica de si Catalunya ha de ser independent o no», va emfatitzar.

Pel que fa al turista anglès, el segon en nombre de visitants, tampoc ha mostrat cap davallada i, de fet, ja s'han començat a fer reserves de cara al proper estiu. Des del Grup Costa Brava Centre van reconèixer que es tracta d'un tipus de client que planifica amb temps les vacances i el nombre reserves confirmades és «l'habitual».

Per tot plegat, Martí Sabrià va afirmar que esperen un any «similar al 2017» tot i que «és molt aviat per fer prediccions», ja que molts dels establiments no treballen amb touroperadors que a principis d'any ja es comprometen a ocupar un cert nombre de places.