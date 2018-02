Enxampat anant amb el camió donat de baixa i amb només 3 de les 6 rodes del remolc

Circular amb un vehicle sense les condicions òptimes pot provocar un accident de trànsit però per sort, els Mossos d'Esquadra de Trànsit van interceptar-ne un que podria haver-ne estat protagonista.

El dimarts de la setmana passada van denunciar el conductor d'un camió donat de baixa que circulava per la C-66 a Besalú. Aquest vehicle no només no havia passat la ITV sino que circulava amb un remolc amb tres de les sis rodes que hauria de tenir.

Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van denunciar el xofer, es tracta d'un home de 52 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Banyoles.

Li van aixecar acta per diverses infraccions administratives per circular amb reformes d'importància en una tractora i un semiremolc.

Els fets van passar cap a les quatre de la tarda del dia 30 de gener a la carretera C-66, al seu punt quilomètric 55, dins el terme municipal de Besalú, on una patrulla de trànsit va detectar un camió que circulava amb un remolc amb només tres rodes.

En aturar-lo, els agents també van veure que el vehicle tampoc disposava d'enllumenat posterior i els pocs pneumàtics que portava no tenien dibuix.

A més, no tenia la ITV passada la tractora ni el semi-remolc.

Els agents van denunciar administrativament el conductor i van immobilitzar el vehicle atès que no reunia les característiques necessàries per circular.