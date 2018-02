L'educació emocional com a eina per afrontar la sobreprotecció dels infants o l'adolescència

Prop de 180 docents, membres d'equips directius i educadors van acudir dimecres a la parada gironina de l'Emotour, la gira amb què els responsables de la granja escola «La Granja», de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental), expliquen el seu mètode, basat en l'educació emocional. Tal com va assenyalar la directora del centre, Cristina Gutiérrez, el propòsit és oferir eines per afrontar els quatre reptes que, a partir de la seva experiència, consideren que preocupen més als docents: la sobreprotecció dels infants, l'adolescència, les relacions amb les famílies i amb els companys del claustre.

L'Emotour és un cicle de conferències gratuït que va començar el 23 de gener a Barcelona, el dia 31 es va aturar a Girona, avui arriba a Tarragona i dilluns acabarà a Badalona. A través de ponències d'un quart d'hora, quatre experts van desglossar diferents aspectes d'una metodologia eminentment «pràctica», tal com va destacar l'educadora emocional Cristina Gutiérrez, qui va dedicar la intervenció a la sobreprotecció i a les seves conseqüències. Els altres ponents van ser la pedagoga i escriptora Eva Bach que, juntament amb la professora de Secundària i formadora Montse Jiménez, van parlar de com millorar la comunicació amb les famílies; el terapeuta i formador en creativitat Jordi Amenós, que es va centrar en el treball a l'aula amb adolescents; i la coach, experta en educació emocional i en programació neurolingüística (PNL) Núria Sánchez, que va aportar eines per tal d'afavorir el treball en equip als claustres.



Canvi de sistema

La idea, segons va explicar Cristina Gutiérrez, va sorgir arran de la feina que realitzen a la granja escola, «on treballem amb mainada des de fa 32 anys». I especialment, del canvi que van haver d'afrontar entre el 2002 i el 2004, quan es van adonar que «tot allò que havia funcionat amb la canalla ja no donava resultat, els conflictes ja no es resolien» –va recordar la seva responsable. Després d'un procés de recerca, Gutiérrez va explicar que «vam recaure en l'educació emocional» i que, a partir del sistema de «prova i error», van elaborar «una metodologia que funciona, amb la qual hem aconseguit que ens escoltin».

Cada any, més de 10.00 infants i uns 1.400 docents passen per «La Granja», i és a partir del contacte amb aquests professionals que han determinat els quatre reptes en què se centra la gira; amb la que, va subratllar la directora del centre, «volem compartir el que sabem».

Sobre l'eficàcia del mètode, Cristina Gutiérrez va remarcar que «està demostrat científicament que millora les cinc competències emocionals» d'infants i adolescents. Aquesta afirmació es basa en un estudi que el Grup de Recerca en Orientació Pedagògica (GROP) de la Universitat de Barcelona va realitzar a l'estiu i del qual encara no s'han donat a conèixer els resultats complerts. Aquest treball es va fer a partir d'una mostra de 132 menors d'entre 8 i 14 anys.

Respecte a altres mètodes que també parteixen de l'educació emocional, la directora de «La Granja» va afirmar que «el tret diferencial és que és pràctic i transversal, els nens sempre ens diuen que estan farts dels rotllos».