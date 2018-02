«No he pogut arribar a l'oficina; si el dia segueix així quedarem parats»

El repartidor de Correus, aturat. Un repartidor, que havia de fer la ruta des d'Olot fins a Sant Joan de les Abadesses explicava amb resignació que tenia per davant una jornada complexa.

Una part dels municipis del Ripollès es van aixecar ahir matí amb el paisatge ben emblanquinat. La neu va caure amb força i en indrets com ara Sant Joan de les Abadesses i Ripoll les màquines llevaneu van treballar sense descans per deixar les principals vies transitables, especialment l'N-260.

Un repartidor de Correus, que havia de fer la ruta des d'Olot fins a Sant Joan de les Abadesses explicava amb resignació la jornada complexa que li esperava. «No he pogut arribar fins a l'oficina de Camprodon perquè no havia passat la màquina llevaneu; si segueix així, em sembla que ens quedarem tots parats», explicava des del pont del Ter de Sant Joan de les Abadesses.

A prop hi havia dos treballadors de la brigada que retiraven la neu acumulada als vorals. «Avui tindrem feina tot el dia», van afegir.

Al Ripollès la neu queia amb intensitat aquest matí. A Sant Joan de les Abadesses, les màquines llevaneu treballaven sense descans per deixar transitables les principals vies, especialment l'N-260.

I als carrers eren poques les persones que s'atrevien a sortir amb un paraigua. Dos treballadors de la brigada municipals enretiraven la neu acumulada als vorals del pont del Ter. «Va començar a nevar ahir -diumenge- a la tarda i aquest matí continua caient amb força», explicava un dels operaris, que ja preveuen que tindran feina tot el dia i segurament fins demà.

Qui també es va veure afectat per la neu ahir va ser en Gabriel, un repartidor de Correus. Amb la seva furgoneta havia de fer la ruta d'Olot, Sant Joan les Fonts, Camprodon i Sant Joan de les Abadesses. A la Garrotxa no va tenir problemes, però quan va voler arribar a l'oficina de Camprodon, li va ser impossible. «No he pogut arribar perquè no havia passat la màquina llevaneu; si segueix així, em sembla que ens quedarem tots parats», va afegir.

I a la comarca veïna, a la Garrotxa, els municipis de més altitud es van aixecar també amb el paisatge nevat. A la capital, però, les precipitacions d'ahir el matí eren en forma d'aiguaneu i els entorns estaven enfarinats.