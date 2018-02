Detecten tres casos d'ablació a Girona, la xifra més baixa des del 2010

L'any passat es van detectar tres casos de mutilació genital femenina a les comarques gironines, una xifra que ha anat baixant en els darrers anys fins a situar-se per sota la desena des del 2013, segons les estadístiques de violència masclista que publica el Departament d'Interior i que recullen tant les situacions de risc com aquelles en què l'ablació ja s'ha practicat. La xifra de l'any passat, la més baixa des del 2010, representa un terç dels nou casos localitzats arreu de Catalunya durant el 2017 i suposa un descens clar respecte als vuit compatibilitzats el 2015 i 2016.

La tendència, tant a la demarcació com a Catalunya, és d'una reducció dels casos detectats. El pic més elevat de casos d'ablació de clítoris registrats en nenes residents a la demarcació va ser l'any 2008, quan la xifra es va enfilar fins als 89 casos, mentre que a tot Catalunya va ser de 114.

Un dels motius que expliquen el descens és el treball preventiu que es du a terme amb les famílies i en què professionals de diferents perfils –metges, educadors, policies o treballadors socials– aborden la qüestió de manera coordinada per garantir la salut de les nenes. Ho fan a través de les taules locals i circuits de coordinació per prevenir la mutilació genital femenina, una eina que coordina la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament d'Afers Socials i Famílies amb la col·laboració d'ajuntaments i ens comarcals.

Funcionen a nivell local o supramunicipal i estan integrats per professionals que interactuen amb les comunitats per facilitar la prevenció i la detecció precoç de situacions de risc i establir un protocol d'actuacions a escala local, que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures que s'han d'emprendre des de la primera sospita. Una de les eines amb les que treballen són els compromisos de no mutilació, que signen les famílies a les consultes de pediatria abans de viatjar als seus països d'origen, després d'un treball preventiu previ i una vegada revisades les nenes.

Catalunya compta amb 73 taules locals i circuits de coordinació per prevenir la mutilació coordinades, de les quals 13 s'han creat el 2017 i que han treballat en 132 casos. També s'han realitzat onze intervencions de sensibilització dirigides directament a les persones de les comunitats d'origen amb prevalença de la mutilació genital femenina.

D'altra banda, el Departament de Salut ha format en prevenció de la mutilació 400 professionals d'arreu de Catalunya. Es tracta principalment de professionals de l'àmbit de la salut, però també s'ha fet formació a professionals de l'àmbit de la immigració, l'antropologia o els Mossos.



Circuit per a la reconstrucció

El sistema sanitari públic català ha reconstruït el clítoris a deu dones residents a Catalunya que han patit la mutilació genital femenina des que es va posar en marxa el circuit per a la reconstrucció l'any 2015. Es tracta d'una unitat mixta de professionals de ginecologia i cirurgia plàstica encarregada de dur a terme aquestes intervencions. El circuit ha rebut 26 consultes, de les quals deu han acabat amb la intervenció quirúrgica, i pròximament n'hi han previstes tres més, derivades de les visites de l'any passat.