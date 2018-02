ERC d'Olot demana més control en l'aspecte dels horts municipals

La regidora Clara Casanovas (ERC), en l'apartat de precs del darrer ple, va demanar més control de l'Ajuntament en l'aspecte dels horts municipals.

La regidora va recordar que el 2013 l'Ajuntament va crear els horts municipals i des de llavors els tècnics municipals i els càrrecs electes han treballat en l'elaboració d'una normativa.

Això no obstant, la regidora va assenyalar que des de la carretera es veuen plàstics que, segons la normativa, no hi haurien de ser.

Casanovas va situar els plàstics als horts del barri del Pla de Dalt, però va indicar que podrien estar en qualsevol altra zona d'horts.

El regidor d'Espai Públic, Josep Gelis (PDeCAT), va respondre que hi ha molt d'interès pels horts i que l'Ajuntament procura que mai falti aigua als hortolans. Això no obstant, va observar que no es pot afluixar en la vigilància de l'aspecte dels horts.