Els ruixats de neu granulada emblanquinen Barcelona

La nevada d'ahir no només va afectar a les comarques gironines, sinó que també va descarregar en altres punts de tot Catalunya. Des del sud de la Costa Brava i fins al nord del litoral de Tarragona. A partir del migdia, aproximadament entre tres quarts d'una i la una segons el Servei Meteorològic, els ruixats de neu granulada van anar deixant emblanquinats alguns indrets de la capital catalana, com la platja de la Barceloneta, el sector de la Vila Olímpica o el barri del Poblenou.

A partir de la tarda les precipitacions es van anar desplaçant cap al litoral de Tarragona. En aquestes zones les precipitacions van ser més febles, igual que a l'interior, de manera que en llocs com Osona, Bages o els Vallesos.

A Barcelona, l'Ajuntament va activar l'alerta del pla d'emergència per neu i gel i també l'alerta de l'Operació Fred per la previsió que les temperatures baixessin fins als zero graus.

Els equips d'Ecologia Urbana es van activar per actuar en cas que fos necessari, retirant neu i escampant sal, disponible en 105 contenidors repartits a la ciutat des de l'inici de l'hivern per a ús de particulars, que se sumen a 655 tones emmagatzemades per als professionals municipals, segons el consistori. Aquests contenidors de sal estan situats a la zona alta de la ciutat, barris de muntanya i centres sanitaris, i cadascun conté uns 700 quilos de sal, sumant un total de 72 tones.

El pla d'actuació municipal preveu la mobilització de 24 vehicles equipats amb llevaneus i esparcidores de sal; vuit amb pales llevaneu, i vuit punts d'emmagatzematge de sal, va detallar l'Ajuntament, que va destacar que Bombers de Barcelona i Guàrdia Urbana havien reforçat els seus serveis.

Pel que fa a l'Operació Fred, que va activar la fase d'alerta ahir a la tarda, va dirigida especialment a persones sense llar que dormin al carrer perquè acceptin allotjar-se en equipaments municipals. La fase d'alerta implica el reforç dels equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona per detectar-los i l'habilitació de 100 places que se sumen a les 2.000 d'allotjament de l'Ajuntament i de la xarxa i a les 72 del centre d'acolliment nocturn d'emergències (Cane).