Els més de 200 denunciants de les càrregues de l'1-O comencen a declarar als jutjats

El Jutjat d'Instrucció Número 2 de Girona, que investiga les càrregues policials de l'1-O, ha començat a prendre declaració als més de 200 afectats que van presentar denúncia. Assistits pels advocats voluntaris, aquest dilluns n'hi haurà una vintena que passaran davant la jutgessa.

El dia del referèndum, estaven als col·legis electorals que hi havia a Pedret, al centre cívic Ernest Lluch o al pavelló de Sant Julià de Ramis. Les declaracions dels afectats, a les quals s'hi unirà la querella conjunta interposada pels ajuntaments, s'allargaran fins al 12 d'abril. Els advocats voluntaris se centren a demostrar que l'actuació policial va ser desproporcionada. Una postura que contrasta amb la de la fiscal. Entre d'altres, segons explicaven els mateixos denunciants després de sortir de sala, la fiscal els ha demanat per què havien decidit participar en un "referèndum il·legal" i la jutgessa, al seu torn, si van anar als col·legis "per impedir alguna cosa" (en referència a la retirada de les urnes). La majoria d'ells han respost que durant l'1-O eren allà per exercir el seu dret a vot.