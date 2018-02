Desapareix un paisatge característic de l'estany de Banyoles

Tres arbres de grans dimensions situats a prop de la Pesquera Marimon del Passeig Darder, a l'estany de Banyoles, han estat talats, com es pot comprovar en la imatge que reproduïm sobre aquestes línies. La desaparició d'aquests arbres acaba amb un espai paisatgístic icònic i molt fotografiat durant les darreres dècades. L'Ajuntament de Banyoles té en marxa un ambiciós pla, per fases, per substituir uns 800 arbres de l'entorn de l'estany i del Parc de la Draga.