Premien la gironina Soledad Esteve als Special Olympics

Un dels premis dels Special Olympics Catalunya d'enguany ha recaigut sobre la gironina Soledad Esteve, usuària del Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat de Germanes Hospitalàries de Caldes de Malavella. En concret, Esteve ha estat distingida amb el Premi al Valor Esportiu individual femení, que recull avui a l'Auditori 1899 del FC Barcelona en el marc del simpòsium sobre la inclusió en els clubs esportius.

El guardó reconeix la constància, esforç i il·lusió en la pràctica esportiva d'aquesta gironina, que compta amb una llarga trajectòria de més de 20 anys dins de l'esport adaptat. Així, va ser una de les primeres esportistes a formar part de l'ACELL –la Federació Catalana d'esports per a disminuïts psíquics- i a participar en competicions per a discapacitats intel·lectuals.

Durant tots aquests anys, Esteve ha competit en multitud de disciplines esportives, com futbol sala, natació, básquet, atletisme, petanca o tennis taula, tant a nivell de les comarques gironines com de Catalunya.

I és que el centre de Germanes Hospitalàries va ser de les primeres entitats a Girona, l'any 1991, a estar present en competicions esportives per a discapacitats intel·lectuals, amb l'objectiu de fomentar la integració dels usuaris a la comunitat.



Esperit de superació

Soledad Esteve va entrar al Centre Psicopedagògic de Caldes de Malavella als cinc anys quan l'entitat disposava d'una Escola d'Educació Especial que va esdevenir el Taller Ocupacional que és avui dia.

«La Sole sempre ha estat una persona disposada en tot moment a ajudar els altres i que intenta donar el màxim de si mateixa en qualsevol situació», indica Montse Díaz, terapeuta ocupacional del Centre.

Així mateix, la professional destaca el seu funcionament autònom al taller: «és una persona molt polivalent, que tant pot participar en el taller de roba com sellar les bosses de broquets o netejar espumes per a cotxes».

L'any 2014 la Soledad va haver de fer una parada tècnica en la seva trajectòria esportiva per sotmetre's a una operació de pròtesi de genoll. Montse Díaz explica que va ser molt dur per a ella, perquè no podia prendre part de forma activa a les competicions i això feia que se sentís frustrada. Tanmateix, l'esforç que va posar en la recuperació li va permetre reprendre el entrenaments un any més tard.

Segons la terapeuta ocupacional del Centre Psicopedagògic de Caldes de Malavella, per a la Soledad Esteve, el fet de participar en competicions esportives no significa anar a guanyar sinó viure experiències enriquidores amb els seus companys, conèixer gent nova i retrobar-se amb vells coneguts.

Als seus 60 anys, Soledad Esteve afirma que només deixarà de competir quan sigui una «iaia» i no pugui més amb el seu cos.

De moment, al campionat de petanca de Catalunya del Territori Special, que es va celebrar a l'octubre a la Seu d'Urgell, l'equip de la Sole va quedar en segona posició.