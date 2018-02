Besalú aprova pavimentar el camí de Sant Ferriol

L'Ajuntament de Besalú, en un dels seus darrers plens, va aprovar la millora del ferm del camí fins al santuari de Sant Ferriol.

La inversió aprovada és de 49.971 ? i està previst que s'executi en 2 fases. La primera consistirà a reparar el ferm de sots, millorar els desguassos i posar àrid reciclat. La segona i prevista per a l'any vinent consistirà a pavimentar amb asfalt la calçada.

El camí fins al santuari de Sant Ferriol està situat a la sortida sud del nucli urbà en direcció a Banyoles. S'enfila fins a 366 metres per sobre del nivell del mar, on hi ha el santuari. Es tracta d'un gran edifici del segle XVIII amb una vella hostatgeria adossada.

Durant temps va formar part d'una ruta que connectava l'Alt Empordà amb Mieres i que va ser usada pels carlins i pels maquis.

Ara, forma part de les rutes que són complementàries a l'oferta turística encapçalada pel nucli medieval de Besalú.

Pel que fa al nucli medieval, en el mateix ple, l'Ajuntament de Besalú va aprovar la rehabilitació del campanar i l'absis de Sant Pere de Besalú. La inversió prevista és de 49.754 euros. Es tracta d'una acció de millora compartida amb el Bisbat de Girona.

Pel que fa al campanar, canviaran l'escala d'accés. També, repararan les teules i els balustres i posaran una passarel·la sobre la coberta.

Preveuen posar elements d'imitació al vidre perquè els visitants puguin veure l'interior de l'església des de dalt. També hi posaran elements protectors contra els coloms que amb els seus excrements acceleren l'erosió del monument.

Finalment, el ple va aprovar canviar l'enllumenat del pont d'entrada al nucli urbà des de Banyoles a través de la C-66.

Fa poc temps, el Ministeri de Foment va acabar una acció de millora del pont que va incloure l'adequació d'un pas de vianants.