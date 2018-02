Dos camions xoquen de cara a la zona d'obres de l'N-II i un d'ells s'incendia

Un accident de trànsit entre dos camions a l'N-II a Sils va deixar ahir dos ferits de gravetat. Aquest sinistre viari va obligar a tallar la Nacional durant quatre hores, des de tres quarts d'una fins a tres quarts de cinc, mentre es feien desviaments per la C-63 i la C-35. A les cinc de la tarda, encara es registraven quatre quilòmetres de retencions en els dos sentits de la marxa i també hi havia cues a la C-63, també en els dos sentits.

El succés va tenir lloc a la zona empantanegada per les obres de desdoblament d'una via que espera ser duplicada des de fa molt de temps i que s'ha cobrat ja un total de 66 vides en els últims vuit anys a la província. El d'ahir va ser un nou succés que demostra la necessitat de convertir-la en autovia, ja que l'accident de trànsit va consistir en un xoc frontal, en una via que actualment només té un carril per sentit de la marxa.

El sinistre viari va produir-se pels volts de dos quarts d'una del migdia, a l'altura del quilòmetre 694 en sentit Barcelona. Els dos vehicles pesants van xocar frontalment i un d'ells es va incendiar. En concret, la cabina d'un camió cisterna. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit investiguen les causes de l'accident.

La forta fumerada derivada de l'incendi de la cabina del camió cisterna es va poder veure des de pobles veïns, com Vidreres.

El xofer d'un dels vehicles va quedar atrapat a dins del seu camió després de l'impacte i els Bombers van haver de fer tasques d'excarceració per treure'l de dins. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats del SEM, que van traslladar els ferits. A un dels conductors se'l va evacuar al Trueta en helicòpter i a l'altre ferit –també de gravetat– al mateix hospital en ambulància.

Durant les quatre hores que va durar el tall, els agents van estar realitzant diverses tasques d'investigació, així com de derivació del trànsit per vies veïnes, com per exemple la C-63 i la C-35. En aquestes carreteres també hi va haver retencions per l'alt volum de trànsit.