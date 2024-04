L'exgerent de la Regió Sanitària de Girona Miquel Carreres entra al Consell d'Aministració de l'IAS

Miquel Carreras ha estat nomenat nou membre vocal del Consell d'Administració de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), oficialment en sessió de Govern del 9 d’abril. Carreras pren el relleu a Magda Casamitjana després de tres anys de dedicació.

El doctor Miquel Carreras és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària i Màster en Gestió Assistencial i en Medicina d’Urgències i Emergències. Carreras ha compaginat al llarg de la seva trajectòria professional la gestió amb l’assistència. Ha estat director assistencial d’atenció primària, especialitzada i sociosanitària de l’IAS des del 2006 fins el 2013, moment en què va assumir la direcció de centre de la institució fins el 2016. Aquest any, inicia la seva trajectòria al CatSalut com a gerent de la Regió Sanitària de Girona, fins l’octubre de l’any passat. En el marc de la seva trajectòria a l’IAS també ha estat coordinador del Programa de detecció precoç de càncer de mama, i del Programa de detecció precoç de càncer de colon i recte de la Regió Sanitària Girona. Anteriorment havia exercit com a metge adjunt al Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Jaume d’Olot, com a director mèdic i ocupant la direcció del Servei d’Urgències del centre. A l’Hospital Comarcal de la Garrotxa també va ser el coordinador de la formació continuada i recerca i del Programa de qualitat assistencial. També ha estat professor d’afeccions medicoquirúrgiques de l’Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí-Euses i ha col·laborat en el camp de la cooperació internacional en l’àmbit de salut en projectes a Guinea Equatorial i Camerun.

El Consell d'Administració és l'òrgan superior de direcció i control de l'IAS, empresa pública sanitària de la Generalitat. Els seus membres són nomenats pel Govern a proposta del conseller de Salut. Actualment, Martí Masferrer exerceix la presidència i en són vocals: Miquel Carreras, Aleix Gimbernat, Teresa Lapiedra, Lluís Pla, Josep Maria Solé, i Carme Vilardell). També forma part de l’òrgan de Govern, la gerenta de l’IAS, Àngels Morales, i Maria Jesús Costa, que actua en qualitat de secretària.