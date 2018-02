Troben set immigrants més en un camió aparcat a la Jonquera

El d´ahir és el quart cas en les dues últimes setmanes en què troben immigrants amagats dins de camions a les comarques gironines i els patrons es repeteixen en cadascuna de les ocasions: comparteixen el punt d´origen, nacionalitats i com van ser descoberts. Aquest últim cas, amb la Jonquera com escenari, eleva la xifra de les persones que s´han decobert intentant creuar la frontera per sobre de la trentena.

Amagats en el remolc del camió hi viatjaven set persones provinents d´Eritrea, cinc homes i dues dones, que van ser descoberts a la Jonquera en bon estat de salut malgrat els milers de quilòmetres que van recórrer ocults en el vehicle.

El camioner, d´origen búlgar, se´n va adonar pels volts de dos quarts de dues del migdia, quan es va aturar en una benzinera i va estacionar en un aparcament del municipi fronterer. El conductor havia sentit soroll al remolc i efectivament va confirmar les seves sospites en obrir les portes i trobar-se amb la sorpresa: set persones a l´interior de la càrrega. Ràpidament va tancar i va alertar al 112.

Es van mobilitzar tots els efectius policials de la Jonquera i fins al lloc s´hi van desplaçar Mossos d´Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. Aquests últims es van endur els immigrants a la comissaria del municipi, des d´on van ser retornats a França durant les quatre hores posteriors.

Fonts policials asseguren que el conductor del camió no sabia res del contingut del remolc i segons va explicar als agents, havia fet un canvi de remolc a Ventimiglia, a la frontera entre Itàlia i França.

Des del 9 de febrer ja són 34 els polissons procedents d´Eritrea, Tunísia i Etiòpia trobats dins de camions a les comarques gironines i tots haurien sortit de Ventimiglia. Així ho ha dit el Comissari Coordinador de Fronteres de la Policia Nacional a Girona, Luis César Suanzes, en declaracions anteriors a Diari de Girona. En la seva opinió, els estrangers haurien entrat al camió quan els xofers dormien.



Algú els ajuda

Però Suanzes va més enllà i asse­nyala que els immigrants «no han arribat fins aquí sense ajuda». De fet, en el tercer cas de què es té constància, els estrangers van explicar als Mossos d´Esquadra que havien pagat 20 euros a una persona que els havia indicat a quin camió havien de pujar per tal d´arribar a França. Així, el destí dels immigrants no era Espanya, sinó França ja que «aquesta immigració entra per altres vies», diu el comissari.

Però la manera com s´ha descobert a la trentena d´immigrants també és similar. En tots quatre casos, els camioners es van posar en alerta al sentir sorolls en el remolc.

El primer cas es remunta només dues setmanes enrere, al dia 9 de febrer. El conductor que es dirigia cap a Espanya va sentir un soroll quan travessava el Voló i en veure una patrulla dels Mossos a Garrigàs es va aturar per informar-los-en. Van obrir el remolc i hi van trobar quatre tunisians.

La història es va repetir el dia 14 quan un altre camioner provinent d´Itàlia i que també s´havia aturat a Ventimiglia va sentir sorolls i es va aturar a Celrà on es van descobrir les vuit persones d´Eritrea, tres de les quals menors, que viatjaven a l´interior.

El tercer cas es va produir a l´autopista AP-7 a Figueres aquest cap de setmana passat. En aquesta ocasió, el tràiler també venia de la mateixa regió italiana de Ventimiglia. Va ser la vegada que van trobar-hi més immigrants, quinze ciutadans d´Eritrea i Etiòpia.