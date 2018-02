La UdG rep un ajut de 86.256 euros per investigar la mentoria i millorar la inclusió social

El projecte d'un investigador de la Universitat de Girona per analitzar els programes de mentoria social per a persones immigrants i refugiades que funcionen a Catalunya i al conjunt de l'Estat, amb l'objectiu de millorar la inclusió social, ha rebut una beca de 86.256,27 euros del programa RecerCaixa. Enguany, aquesta convocatòria ha seleccionat 20 iniciatives, entre les quals ha distribuït ajuts per valor d'1,6 milions.

El sociòleg i integrant del Departament de Pedagogia de la UdG Òscar Prieto-Flores és l'autor d'« APPlying Mentoring: Innovacions socials i tecnològiques per a la inclusió de les persones immigrants i refugiades». La seva recerca se centrarà a analitzar quins programes de mentoria social existeixen, quines són les seves característiques i com poden millorar la inclusió social de la població immigrant i refugiada. Per exemple, el projecte observarà experiències com el Programa Català de Refugi que la Generalitat impulsa des de principis de 2017, els programes «En Tàndem», Referents o, entre d'altres, el projecte Rossinyol de la Universitat de Girona, que emparella estudiants d'aquest centre amb escolars nouvinguts dels seus municipis.



Aplicació mòbil

La UdG va destacar que una de les innovacions principals del projecte d'Òscar Prieto-Flores és el desenvolupament d'una aplicació mòbil que ajudarà a monitorar les relacions de mentoria i a generar dades agregades sobre el seu impacte. Amb aquesta eina, tots els programes es podran beneficiar dels elements que han de tenir en compte per ser més efectius i contribuir perquè les relacions siguin més inclusives i interculturals.

L'acte de lliurament dels ajuts es va celebrar dimecres al CosmoCaixa, a Barcelona, de les mans del director de l'Àrea de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària La Caixa, Àngel Font; el president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), Josep Anton Planell; i el director del programa RecerCaixa i president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari, Josep Joan Moreso. També hi va assistir el director general de Recerca de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Francesc Subirada.