Zorex i Flightline han vingut per quedar-se a Girona «Espero que sí i, si en ve alguna altra, millor; estarem encantats», contesta el director de l'aeroport, Lluís Sala. L'operativa actual de l'aeròdrom, assenyala Sala, posa les coses fàcils a aquestes companyies, que disposen d'una franja horària nocturna prou àmplia per poder carregar i descarregar les aeronaus en condicions òptimes. Les dimensions de l'aeroport també són un atractiu per

a empreses com Zorex i Flightline, que fins l'any 2016 operaven a Barcelona, unes instal·lacions de grandària molt superior a les de Girona i amb moltíssim més trànsit, i on les operacions resulten sempre més complicades.