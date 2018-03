La Fundació Jordi Comas analitza la Costa Brava com a destinació cultural

La Fundació Jordi Comas i Esade analitzaran la setmana vinent la Costa Brava com a destinació cultural. La jornada tindrà lloc divendres vinent a la seu de Esade-Pedralbes de la capital catalana.

Coincidint amb la declaració del 2018 com a Any del Turisme Cultural, la Fundació Jordi Comas organitza, conjuntament amb l'Aula Internacional d'Innovació Turística d'Esade Creapolis, una jornada per analitzar i posar en valor la Costa Brava com a destinació de turisme cultural.

Per fer-ho, els organitzadors han reunit com a ponents Oriol Aguilà, director del Festival Castell Peralada –un dels esdeveniments musicals de referència les nits d'estiu a la Costa Brava–; Glòria Bosch, directora d'art de la Fundació Vila Casas –que compta amb dos museus d'art contemporani, un de fotografia i un altre d'escultura a la comarca del Baix Empordà–; Assumpció Hosta, directora del Patronat Call de Girona –un dels conjunts monumentals més importants de la demarcació que rep milers de visitants cada any–; i Josep Ollé, director dels Jardins de Cap Roig, un espectacular espai natural que també acull un destacat festival musical i que en els propers mesos serà objecte de diferents actuacions de millora que es convertiran en nous reclams.

Obriran la Jornada Ricard Santomà, degà de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi; Carme Hospital Poch, presidenta de la Fundació Jordi Comas Matamala; i Patrick Torrent, director executiu de l'Agència Catalana de Turisme.

És el segon any que la Fundació Jordi Comas Matamala organitza un acte conjuntament amb l'Aula Internacional d'Innovació Turística d'ESADE Creapolis. El 2017 es va celebrar una jornada emmarcada pel títol «L'Empordà: processos cap a una destinació turística de qualitat», amb l'objectiu de mostrar els valors més rellevants aplicats en diversos casos d'èxit en l'atracció del turisme de qualitat cap a aquesta regió de Catalunya.

Hi van participar Martí Sabrià, director-gerent del Grup Costa Brava Centre, que va parlar sobre «El model dels serveis per una destinació de qualitat»; Joan Manuel Sevillano Campalans, gerent de la Fundació Gala-Salvador Dalí, que ho va fer sobre «El patrimoni cultural obert al mercat turístic»; i Josep Roca Fontané, cap de sala d'El Celler de Can Roca, que va parlar de «La gastronomia com a referent del territori».

La Fundació Jordi Comas Matamala, creada durant el tercer Memorial Jordi Comas, l'any 2015, té com a missió actuar com a marc de pensament i d'interpretació del turisme i desvetllar en tots els àmbits socials una conseqüència de transversalitat sobre aquest motor del país.