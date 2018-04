Donen d'alta els 41 joves de Viladecans intoxicats en una casa de colònies de Sant Hilari Sacalm

Els 41 joves de Viladecans (Baix Llobregat) intoxicats amb monòxid de carboni aquesta matinada en una casa de colònies de Sant Hilari Sacalm (Selva) ja són a casa seva. Els últims quatre que quedaven ingressats a l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) han rebut l'alta aquesta tarda un cop superada la gasometria a la que s'han sotmès. La resta ja havien abandonat altres centres durant el matí i migdia d'aquest diumenge. Tot plegat com a conseqüència del mal funcionament d'un generador que ha començat a treure fum a quarts de tres de la matinada.

Un dels monitors s'ha adonat que alguns dels menors estaven marejats i ha alertat als equips d'emergència. Com que la casa de colònies (Can Burgada) es troba en una zona de difícil accés, s'ha fet més complicat poder-los evacuar. Fins a la zona s'hi han desplaçat diverses dotacions de Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Municipal de Sant Hilari i efectius del SEM.

Ensurt important el que s'han endut els 57 joves del grup escolta de Viladecans que passaven aquest cap de setmana a la casa de colònies Can Burgada de Sant Hilari Sacalm. Un generador, que havia de servir per donar escalfor i llum al grup, ha fallat i ha començat a treure fum. Això ha provocat que 41 dels joves (34 menors i 7 monitors) haguessin de ser atesos en hospitals de la zona per intoxicació. Alguns, fins i tot, han necessitat l'assistència de la cambra hiperbàrica.

Segons ha explicat a l'ACN l'alcalde de Sant Hilari, Joan Ramon Veciana, la casa es troba al mig d'un camí, per on només s'hi pot transitar amb vehicle tot terreny. "És una zona de difícil accés i les ambulàncies i altres cotxes s'han hagut de quedar en una zona allunyada perquè estava enfangat", ha concretat Veciana.

Un cop s'ha pogut traslladar els afectats fins on estaven els serveis sanitaris se'ls ha distribuït en diferents hospitals. En concret, catorze han anat al Trueta de Girona, onze al Santa Caterina de Salt, vuit al de Vic i vuit més a Palamós (Baix Empordà). Per fortuna, a mitja tarda d'aquest diumenge tots havien estat donats d'alta.

En total fins a la zona s'hi han desplaçat quatre dotacions de Bombers, deu patrulles de Mossos, onze vehicles del SEM, a més de diversos cotxes de la Policia Municipal de Sant Hilari.



Els Mossos ho investiguen



Un cop passat el succés els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de l'incident. Tot apunta, però, a que el generador no ha funcionat normalment i ha provocat que els joves s'intoxiquessin. Segons ha explicat Veciana, Can Burgada és un espai que no compta amb llum i, per això, el grup hauria fet ús del generador.

Durant tot el matí i migdia d'aquest diumenge, els pares dels joves han anat arribant al Pavelló Esportiu de Sant Hilari Sacalm, a buscar els que no havien quedat afectats per la intoxicació. L'Ajuntament ha posat a disposició aquesta instal·lació fins que les famílies de tots els menors han pogut arribar.

A la zona també s'hi ha acostat el regidor de seguretat de l'Ajuntament de Viladecans, Anselmo Sánchez, que ha vingut a donar suport als joves i als seus pares. Sánchez ha explicat que hi ha hagut "moments de nervis", perquè algunes famílies tenien un dels fills a l'hospital i l'altre al pavelló de Sant Hilari.