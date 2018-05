Els artesans hi mostraven elements fets amb paciència enriquidora. Ahir, cada nen i cada nena van tenir una guardiola per pintar amb tota llibertat creativa. Les guardioles pintades ahir, fins al 30 de maig, estaran repartides pels comerços d'Olot, perquè qui vulgui hi faci una aportació. A primers de juny tindrà lloc el trencament de les guardioles, perquè els diners recollits siguin destinats a programes comunitaris de Càritas Garrotxa.