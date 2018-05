Darrers tràmits per a l'inici d'una càrnia entre Sant Ferriol i Besalú

L'Ajuntament de Sant Ferriol preveu que el grup Cañigueral demani aviat les llicències urbanístiques per començar les obres d'edificació d'una gran fàbrica d'embotits en un polígon acabat d'urbanitzar situat al costat de la carretera C-66.

Es tracta d'un terreny de 50.000 m?2;, repartits en un 80% en el terme de Sant Ferriol i en un 20% dins del terme de Besalú. Ubicarà una fàbrica, en la qual faran tot el procés de la indústria càrnia des de l'especejament fins al llescat i l'envasat. La previsió és que per fer aquest procés facin falta almenys unes 250 persones. L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega (PDeCAT) va donar part d'aquestes dades en una entrevista a Olot Televisió.

La proximitat de les obres de la fàbrica també va formar part del debat del ple de l'aprovació del pressupost del 2018. Segons l'acta, l'Ajuntament confia en el fet que la tramitació de la llicència urbanística i les plusvàlues representin una aportació important en el capítol d'impostos indirectes, el qual té una previsió global d'uns 74.000 ?. En el ple, l'oposició del grup ERC va demanar que abans de donar la llicència urbanística tingui lloc una revisió dels documents per part del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. També va demanar la domiciliació dels vehicles de la nova factoria a Sant Ferriol i com es repartiria l'Impost d'Activitats Econòmiques. La petició d'obres ha d'aclarir temes de depuració d'aigües, entrada i sortida de camions o subministrament d'energia elèctrica. Per al subministrament d'aigua, l'Ajuntament ha demanat una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua per fer un dipòsit. L'alcalde, Albert Fàbrega, va exposar que l'Ajuntament ha demant ajuda a l'Agència Catalana de l'Aigua per fer el dipòsit d'aigua i que l'empresa es farà una depuradora. També preveuen modificar les Normes Subsidiàries per adequar-les al projecte.

La creació d'un polígon industrial entre la sortida sud de Besalú, coneguda com a zona de les Forques, i l'inici del terme municipal de Besalú va començar a finals del 2013. En un dels moments més forts de la crisi econòmica, el llavors conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, va considerar la ubicació d'una indústria càrnia entre Besalú i Sant Ferriol com una nova d'esperança. L'equipament requeria la creació d'una superfície industrial. Per crear-la els Ajuntaments de Besalú i de Sant Ferriol van modificar els seus Plans d'Ordenació Urbanística i van impulsar un ens per la creació conjunta del consorci. La nova àrea industrial canviarà totalment l'aspecte de la zona agrícola de cal Tit i can Muntanyà, al terme de Besalú i també la plana que correspon a Sant Ferriol.

La primera actuació per a la creació del polígon va ser l'enderroc de la fàbrica de guix, Cargues Blanques, al novembre del 2014. Per al juny del 2016, van fer les conduccions d'aigua.