Nedar de Roses a Portbou per ajudar infants amb la síndrome d'Asperger

Nedar els 42 quilòmetres que separen Roses de Portbou és l'objectiu que s'han proposat dos nedadors per recaptar fons per ajudar infants amb la síndrome d'Asperger, un trastorn greu del desenvolupament tipificat dins els trastorns de l'espectre autista.

José Navas, de Fornells de la Selva, i el barceloní Alberto Lorente, tenen previst nedar a mar obert a finals del mes de juny per col·laborar amb l'Associació Síndrome d'Asperger Girona (Sagi-Tea), una entitat sense ànim de lucre creada per famílies de persones afectades.

Els nedadors que trigaran entre 15 i 17 hores en recórrer aquesta distància, i estaran assistits per dues embarcacions durant tot el trajecte, gràcies a la col·laboració de SNL Swimnolimits i Diversport.

«Depenem una mica del temps i els corrents marins, que també condicionaran la data del repte, hem triat la setmana després de Sant Joan perquè sol ser una època amb la mar tranquil·la», explica Navas.

Lorente ha nedat sempre, i fa temps ja va tirar endavant el repte de recórrer aquesta distància en una piscina, mentre que en Navas s'ha dedicat a córrer ultres i ironmans, i fa temps que realitzen entrenaments conjunts de natació.

Navas explica que feia temps que tenia ganes de nedar entre Roses i Portbou, i Lorente li va acabar de donar l'empenta que necessitava.

«Tinc companys d'equip amb fills afectats per l'Asperger, per això vam voler col·laborar amb l'entitat. Hem anat coneixent el projecte de Sagi-Tea, i per això ens hi hem volgut sumar», explica Navas.

Per fer-ho, han creat un repte a la plataforma de micromecenatge Mi Grano de Arena, amb l'objectiu de sumar 1.500 euros en donacions que aniran a parar a l'entitat, per ampliar i millora les activitats que desenvolupen.