Foment preveu nous «accessos a aeroports» en els comptes de 2018

«Durant el 2018 es mantindrà l'impuls de l'alta velocitat per seguir avançant en la construcció de les infraestructures pendents de finalització i en l'estudi d'aquells trams que encara no tenen una definició concreta, i tot això amb la finalitat d'estendre», s'assenyala a la pàgina 182 del pressupost que preveu el Ministeri de Foment per a aquest 2018. A continuació, el document elabora una llista de «les actuacions previstes». Que afectin la província de Girona hi ha la «millora» de l'estació de Portbou.

Ara bé, s'hi inclou un punt en que es fa menció de nous «accessos a aeroports». No es parla del de Girona-Costa Brava per enlloc, però és molt probable que el Ministeri anunciï, més aviat que tard, la posada en marxa d'un projecte llargament reinvidicat al territori: el baixador del TAV a Vilobí d'Onyar.

Sense anar més lluny, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va avançar la setmana passada a Girona que aviat visitaria l'aeròdrom gironí que, també aviat, hi hauria alguna notícia al respecte de l'estació de l'AVE, una inversió que s'inclou en l'ambiciós nou pla director aeroportuari que Foment dissenya per a Barcelona-El Prat i Girona.

La inversió conjunta anunciada s'aproxima als 2.000 milions d'euros fins al 2026; d'aquesta suma, uns 460 milions aniran a parar a l'aeroport de Girona-Costa Brava, amb l'objectiu que les dues instal·lacions esdevenguin un sistema aeroportuari únic. A la pràctica això suposa que Girona s'ha de convertir en el futur en un aeroport complementari del del Prat, que va tancar el 2017 per sobre dels 47 milions de passatgers, un rècord històric. Les dificultats per construir la quarta pista de l'aeroport barceloní converteixen Vilobí en l'alternativa. Els més de 460 milions promesos per de la Serna serviran per ampliar la terminal i la plataforma d'estacionament d'avions i fer l'estació del TAV.