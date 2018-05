Una sardana amb 6.000 persones voltarà l'Estany i donarà suport als presos

Entitats sobiranistes del Pla de l'Estany, amb el suport del Foment de la Sardana, han convocat per al 30 de juny la «Sardana per la Llibertat». Faran falta 6.000 persones per omplir els 25 trams repartits en els prop de 7.000 metres de perímetre. Amb la iniciativa, els impulsors volen «tenyir amb el color de la llibertat» aquest indret emblemàtic, denunciar la «involució democràtica» que es viu a l'Estat i donar suport als presos.

Els participants, que hauran de vestir de groc, es poden inscriure des d'ahir al web www.sardanaperlallibertat.cat. L'acte serà a les vuit del vespre, coincidint amb l'Aplec de la Sardana, i al tram central hi haurà familiars dels presos. Els assistents ballaran Vent d'octubre, composta per a l'ocasió per Paco Viciana amb lletra de Josep Navarro Santaeulàlia, i Somni, de Manel Saderra. Els assistents hauran de dur un transistor per sintonitzar amb Ràdio Banyoles.

«En ple segle XXI, i de forma totalment incomprensible, la llibertat en el seu concepte més ampli es troba fortament amenaçada», van afirmar els organitzadors.

No és la primera vegada que es fa una sardana al voltant de l'Estany. El juliol del 1998, es va fer amb més de 12.000 persones que van ballar Somni i Sardanes al casino en homenatge als compositors Manel Saderra i Martirià Font. Es va batre un rècord Guinness.