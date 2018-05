Dues candidates es disputaran la presidència del Col·legi d'Infermeria de Girona

Dues candidatures opten a rellevar la doctora Carme Puigvert al capdavant del Col·legi Oficial d'Infermeres/rs de Girona, que celebrarà eleccions el 20 i 21 de juny. Els prop de 3.600 col·legiats hauran d'escollir entre la candidatura l'Alicia Rey i la de Gràcia Soler per substituir Puigvert, que era al capdavant de la institució des de fa dotze anys. Puigvert, que és supervisora de la Unitat de Diàlisi de l'hospital Josep Trueta de Girona, està a punt de jubilar-se i no repetirà al Col·legi, ens al qual ha estat vinculada des del 92.

Alicia Rey és la cap d'Infermeria de Nefrologia de la Fundació Salut Empordà i actualment forma part de la Junta del Col·legi com a tresorera. Per la seva banda, Gràcia Soler és infermera de l'equip d'atenció primària de Portbou i presideix l'Associació Catalana i Salut Escolar.

Les votacions per escollir presidenta pels pròxims quatre anys se celebraran entre les 9.30 del 20 de juny i les 7 de la tarda del dia 21. Per primera vegada, aquest procés electoral es farà mitjançant el vot electrònic. A tots els col·legiats, abans del 20 de juny, se'ls facilitarà les credencials que els permetrà votar electrònicament, des del seu dispositiu electrònic o si ho desitgen a la seu col·legial el 21 de juny, on s'habilitaran diversos equips informàtics per exercir el vot des d'allà.