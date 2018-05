Sant Miquel de Campmajor acull una trobada del sector europeu del caravàning

Sant Miquel de Campmajor acollirà, entre demà i diumenge, la 5a edició de la Meeting Camper al Pla de l'Estany. L'esdeveniment, que es va presentar ahir al Consell comarcal, és una trobada única i pionera a nivell estatal, en la qual «viatgers i aventurers s'agrupen per acampar, assistir a conferències i visitar els expositors d'empreses de tot Europa relacionades amb el món del caravàning» –tal com va informar l'ens.

La trobada es realitzarà a Fang Aventura a Sant Miquel de Campmajor, els dies 18, 19 i 20 de maig. El Consell del Pla de l'Estany hi dona suport i promociona el turisme, la gastronomia i els productes de proximitat.

La iniciativa neix de l'aventurer Mario Vives i la seva passió per els vehicles camper i viatges off-road. Després de fer un viatge en solitari de més de 30.000 quilòmetres durant 52 dies en direcció a Sibèria i Mongòlia i el 2014 va organitzar la primera trobada per agrupar els viatgers interessats amb el caravàning. El programa consta de diverses activitats, com ara conferències de viatgers de renom mundial, debats d'interès sobre l'evolució de la vida i d'habitatges camper a Europa, networking entre els expositors, mostres de marques d'empreses del sector i sobre la gastronomia de la zona.