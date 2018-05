El PSC de Girona titlla la tensió entre Millo i Madrenas de «baralla indigna»

El PSC ha decidit posicionar-se sobre la picabaralla entre el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, relacionada amb la seva reunió, arribant a qualificar-la de «baralla infantil i indigna». La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, i el diputat al congrés Marc Lamuà han considerat que «la falta de maduresa política d'un i de l'altra ha impedit que la ciutat de Girona pugui solucionar temes pendents des de fa molt de temps com la manca d'inversions per part de l'Estat a la ciutat, l'oblit d'intervenir en ocupació de qualitat, la regulació dels preus de lloguer per assegurar l'accés a l'habitatge, l'abandó en un calaix del projecte de l'Arxiu Provincial o les reformes estructurals del carrer Barcelona».

Els polítics socialistes consideren que Madrenas té altres espais i formes més adequades per plantejar una queixa per l'actuació policial durant l'1 d'octubre, que en tot cas consideren una equivocació greu. De la mateixa manera, apunten que Millo no pot abdicar de les seves funcions a la ciutat perquè l'alcaldessa li vulgui plantejar una queixa a la reunió que hi havia plantejada el 19 de maig.



Perjudicial per a la ciutat

El PSC Girona considera que la «falta de maduresa política d'un i de l'altra» està impedint que la ciutat de Girona pugui solucionar temes pendents des de fa molt de temps. Pensa que els dos polítics porten temps utilitzant la picabaralla «per aparèixer a l'espai públic com els màxims exponents de la radicalitat del conflicte entre els independentistes i els membres del govern de l'Estat». Afegeix que «la situació faria fins i tot riure si no fos perquè la gran perjudicada és Girona».