Disseny i impressió 3D a l'institut S'Agulla

L'Institut S'Agulla de Blanes introdueix aquest curs el disseny i impressió 3D a l'assignatura de Tecnologia a 3r i 4t curs d'ESO i de Tecnologia industrial a 1r de Batxillerat, després de consolidar l'ensenyament de la programació i la robòtica.

Perquè això sigui possible, a principis de curs es va comprar una impressora 3D (Up mini de Tiertime), amb un cost inferior als 1.000 euros. Es va instal·lar el programa SketchUp als ordinadors de les aules d'informàtica; gratuït, de manera que els alumnes amb ordinador se'l poden descarregar a casa. I els professorat de Tecnologia esva formar tant en el coneixement del programa SketchUp com en el funcionament de la impressora 3D, cosa que també ha propiciat l'intercanvi d'idees i coneixements entre els docents. Des del Departament van apuntar que els alumnes han pogut veure com alguns dels seus dissenys es converteixen, en uns 20 minuts, en objectes amb volum fets amb plàstic PLA (àcid polilàctic).