Els trens de Rodalies van amb retard per una avaria entre Caldes i Maçanet

Els trens de Rodalies van amb retard per una avaria entre Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva.



A causa de l'incident, els combois han circulat fins pels volts de les onze del matí per via única entre ambdós pobles de la Selva i això provoca demores d'uns 20 minuts a les línies R1 i RG1, segons fonts de Renfe.





Circulació per via única entre Caldes de Malavella i Maçanet. Afectacions que poden superar els 20 minuts per incidència a les instal·lacions de subministrament elèctric. „ RG1 Rodalies (@rg1cat) 22 de maig de 2018

Circulació normalitzada entre Caldes de Malavella i Maçanet. Afectacions que poden superar els 20 minuts amb recuperació progressiva d'horaris per incidència ja solucionada a les instal·lacions de subministrament elèctric. — RG1 Rodalies (@rg1cat) 22 de maig de 2018

Aquesta situació s'ha detectat amb el primer tren, pels volts de lesen l'inici del servei. El problema rau en unaEls tècnics d'Adif ha treballat en laentre ambdues estacions i pels volts de les onze, Rodalies ha anunciat que s'ha soluciona l'avaria, tot i que segueixen havent-hi retards. Així els combois han començat a circular en les dues direccions.