64 centres gironins participen al programa «Llet a les Escoles»

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat repartirà gratuïtament durant aquest curs 1.257.316 litres de llet entre l'alumnat de 3 a 12 anys de 568 centres educatius catalans que han participat en el programa. En concret, 99.787 alumnes de tots els cicles de primària de centres que ho van sol·licitar hauran rebut llet per al consum d'un got diari durant l'esmorzar o el berenar. El Departament ha designat l'empresa Corporació Alimentària Guissona (BonArea) com a proveïdora per subministar la llet i hi ha destinat més d'1.350.000 euros.

Així, durant aquest curs escolar 2017/2018, un total de 568 centres educatius catalans hauran participat en aquest programa. Per províncies, 328 a Barcelona, 94 a Tarragona, 82 a Lleida i 64 a Girona. Des del mes de març i fins al final del curs, l'alumnat de segon cicle d'educació infantil i de primària d'aquests centres hauran rebut individualment un total 60 racions de 0,25 litres de llet. El producte se subministra a les escoles en envasos de 200 ml i d'1 litre.

L'acció s'emmarca en el programa europeu de distribució de llet a les escoles que busca promoure el consum de llet en la dieta de l'alumnat durant l'etapa de formació dels seus hàbits alimentaris.



Campanya publicitària

Segons va informar ahir el Departament, dins d'aquest mateix programa han iniciat una campanya publicitària adreçada al públic infantil en general i a les seves famílies per donar a conèixer el Programa de promoció i consum de llet a les escoles. La campanya, que té com a eslògan «A l'escola, tens amics insubstituïbles», es difon per televisió, ràdio, mitjans impresos i també a internet.