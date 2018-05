El Govern atura el traspàs de l'enllaç de la variant d'Olot a la Generalitat

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va anunciar ahir la resposta a la proposta enviada per l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat al Ministeri de Foment. La contesta és que Foment es repensarà la cessió de les obres de l'enllaç entre la variant d'Olot i l'A-26. És a dir entre la variant d'Olot, una carretera de la Generalitat, i la xarxa de carreteres de l'Estat.

La resposta de Foment ha estat qualificada de decebedora per l'alcalde d'Olot. Ha definit la resposta com un salt d'entre 10 o 15 anys enrere. També ha considerat que la posició del Ministeri és de clara falta de voluntat política de col·laborar.

Corominas ja ha tornat contesta i ha enviat una carta al Secretari d'Estat d'Infraestructures. En la missiva apunta que la posició de l'Estat perjudica molta gent. L'alcalde ha demanat als representants dels partits catalans que preguntin sobre la variant d'Olot al Congrés de Diputats.

Cal recordar que la variant d'Olot va ser el gran objectiu públic de Corominas per realitzar en la seva època d'alcalde. Un espai temporal que va començar el 2008 i té com a final el maig del 2015. Corominas té anunciat que no es tornarà a presentar.

Ahir, l'alcalde va tornar a explicar que la Generalitat ja té redactat el projecte de la seva part de la variant i que amb bona entensa les obres podrien començar ben aviat . Ta,bé va dir que els empresaris de la Garrotxa i Osona reclamen la variant.

Les negociacions de Corominas per la connexió de la variant amb la xarxa de carreteres de l'Estat van començar en el seu primer mandat entre el 2008 i el 2015. Llavors, l'alcalde va viatjar a Madrid acompanyat de polítics locals del Partit Popular i no en va treure gaire res en clar.

A l'inici del 2015, Foment va donar la sorpresa i va presentar el mapa del traçat de la connexió. El problema era que també contemplava el desdoblament de la N-260 entre la Vall de Bianya i Sant Pau de Segúries.

L'oposició al desdoblament de la carretera de la Vall de Bianya va provocar la unió de totes les forces polítiques de la Garrotxa, excepte ERC. El front comú va aconseguir que els representants de l'Estat a les Comarques Gironines asseguressin que el desdoblament no es faria i que Foment optaria per una altra solució, més senzilla i curta.

Aquí va haver-hi una altra embranzida de les negociacions, amb algun impàs derivat del Procés. Fa uns mesos, Corominas va reactivar les negociacions per accelerar el traspàs de la coordinació del tram nord de la variant d'Olot a la Generalitat de competència estatal al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Per tal d'accelar la voluntat de Madrid, entre els tècnics municipals i els del Departament de Territori i Sostenibilitat van redactar una proposta.

La proposta catalana solucionava el problema del pas per l'Hostal del Sol sobre la base de falsos túnels.



Una variant llunyana

Entre la resposta de l'Estat en la cessió de responsabilitats per a la connexió de la variant i el fet que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, la variant d'Olot es presenta com una il·lusió llunyana.

En una de les seves darreres visites a Olot, Rull havia posat la data de posada en servei de la carretera el 2022 i el preu d'execució de l'obra en 209 milions d'euros.

Cada vegada que, al ple, elportaveu del PSC, Josep Guix, li demana per com està la variant d'Olot , Corominas els respon que qui es va comprometre amb ella està tancat i que per tant no pot concretar gaire res.