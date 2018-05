Un nou jutge per rebaixar el col·lapse del jutjat de clàusules sòl

La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aprovat assignar un jutge de reforç al jutjat de Girona especialitzat en clàusules sòl per alleujar el "col·lapse i els retards" que acumula. El president del TSJC, Jesús M. Barrientos, ha detallat que en onze mesos (des del juny passat) aquests jutjats han rebut un veritable "allau" de demandes. En concret, el Jutjat de primera instància 3 de Girona ha rebut unes 2.200 demandes provinents de tota la demarcació.

Tot i això, fins al novembre passat no es va reforçar el nombre de funcionaris de l'oficina judicial i fins al gener d'aquest any ha continuat rebent altres demandes de l'àmbit civil. "Ara ja només atén aquest tipus de demandes, per la qual cosa està una mica més alliberat, però encara arrossega l'agenda de judicis ordinaris antics", ha concretat. El nou jutge de reforç s'incorporarà el 2 de juliol i la sala de govern espera que "ajudi a donar sortida a un volum tant important de demandes".



"Preocupació" pels espais públics

Barrientos, també ha estat preguntat per les declaracions que va fer el tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, en les quals criticava la "invasió dels espais públics" amb simbologies independentistes afirmant que aquestes "no són llibertat d'expressió". Barrientos ha assegurat avui que les imatges d'enfrontaments als espais públics per la retirada de símbols grocs "preocupen a qualsevol observador extern i a tothom que viu aquí". També ha afirmat que per tal "d'evitar conflictes" s'ha de preservar aquest espais de "qualsevol connotació política".

En relació a si aquesta petició pot col·lidir amb drets fonamentals com la llibertat d'expressió o de manifestació, Barrientos opina que els drets individuals tenen "límits". "Els drets individuals han de ser protegits i, tot i que el rol judicial en qualsevol conducta és preservar-los en la major mesura possible, no deixa de ser una norma de convivència", ha dit.

El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, ha donat la seva opinió explicant que era "un tema de neutralitat i no pas de llibertat d'expressió" fent extensiva aquesta crida a tots els professionals de l'àmbit judicial.