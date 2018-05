Mig miler de metges en un congrés a Girona sobre l'arterioesclerosi

Mig miler de metges i experts en el tractament de les dislipèmies i el risc cardiovascular es reuniran a Girona des d'avui i fins divendres al 31è Congrés de la Societat Espanyola d'Arterioesclerosi per tractar les principals novetats en la prevenció, diagnòstic i abordatge de l'arterioesclerosi, una patologia d'alta prevalença però infradiagnosticada, perquè no produeix simptomatologia. S'estima que l'arterioesclerosi està relacionada amb prop de la meitat que es produeixen cada any a l'Estat.

La presidenta del comitè organitzador del congrés i internista de l'hospital Santa Caterina de Salt, la doctora Cristina Soler, assenyala que l'arterioesclerosi i els seus factors de risc ja comencen a ser reconeguts entre la ciutadania. «El fet que el colesterol i altres factors de risc cardiovascular, com l'obesitat, siguin ara notícia facilita el treball posterior dels professionals de la salut quan insistim en el seu control i en la millora d'hàbits», afegeix Soler.

L'alimentació, un dels hàbits més relacionats amb la prevenció de l'arteriosclerosi, i la necessitat de promoure la dieta equilibrada i l'exercici físic, serà alguns dels temes tractats en els diferents continguts científics de la trobada.

El congrés també tractarà la genètica. «Si bé són els gens els que determinen en bona mesura el futur de les nostres artèries, en la majoria de les persones aquesta predisposició es pot modular a través de l'adopció d'hàbits saludables», explica Xavier Pintó, president del comitè científic.

Una marxa popular cardiovascular dissabte posarà punt i final al congrés. La marxa, organitzada juntament amb el Col·legi de Metges de Girona i Gicor, és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Tindrà dos recorreguts, de 6 km i 12 km, per les deveses de Salt. La sortida serà a les 9.30 hores, al carrer del Pobre Sahrauí, darrere el pavelló de l'escola Maristes de Girona.