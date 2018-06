Reclamen pintura antilliscant per als passos de vianants de Ripoll

El regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Ripoll, Josep Gumis (PDeCAT), ha admès que han rebut queixes referents a la pintura dels passos de zebra de la localitat, ja que alguns vianants hi patinen.

Gumis va fer l'explicació en el darrer ple, i va indicar que confiava que el problema quedaria resolt quan els passos estiguessin acabats, cosa que va preveure en un termini molt curt de temps.

De fet, segons ell, si no estan acabats és a causa del mal temps. Gumis va respondre una pregunta del regidor de la CUP, Santi Llagostera, que va recordar l'existència de pintura antilliscant.

En el mateix ple, Encarnació Mora (ERC) va demanar l'eliminació de les barreres arquitectòniques del nou pas de l'inici de la carretera de Barcelona.

El regidor d'Obres i Serveis de Ripoll va ressaltar que hi havia molta pressa de la gent per al pas de vianants a Ripoll i per això han quedat barreres arquitectòniques. Això no obstant, va indicar que ben aviat tenen previst eliminar-les.