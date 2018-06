Uns1.500 estudiants participen al programa Cisco per fomentar l'interès per la nova tecnologia

Uns 1.500 estudiants d'entre 11 i 13 anys (de 5è de Primària a 1r de Secundària) han participat en la cinquena edició del Programa Escola de Cisco. Dissenyat per inspirar en els joves l'interès per la tecnologia i la seva capacitat transformadora, la iniciativa té lloc anualment. Pertanyents a 21 col·legis espanyols i i 5 de belgues, els escolars han dedicat prop de vuit mesos a aprendre aspectes bàsics de les TIC, treballar en equip i presentar un projecte real enfront de les diferents comunitats escolars. Supervisats pels professors de cada centre i per voluntaris de Cisco.

La iniciativa -en la qual han participat 22 voluntaris de Cisco- consta de cinc fases: formació sobre la importància de les TIC en la vida diària; nocions bàsiques de l'Internet of Things (IoT); taller pràctic de IoT; concurs de programació per grups i presentació del seu projecte davant un jurat integrat per empleats de Cisco, directors de col·legi i pares de l'AMPA; i visita a les oficines de Cisco. La creació d'idees innovadores, el treball en grup i la capacitat de síntesi i presentació són unes altres de les habilitats transversals que el programa tracta d'ensenyar de forma divertida.

Després de presentar davant el jurat el seu projecte de IoT, els grups guanyadors van mostrar la seva maqueta a la resta de col·legis en diferents dies de maig. Per a això, van utilitzar les sales de TelePresencia situades en les oficines de Cisco a Madrid i Barcelona. Alguns van presentar en anglès, i uns altres en espanyol. La solució de col·laboració Cisco TelePresence combina àudio i vídeo d'ultraalta definició amb elements interactius per proporcionar una experiència molt similar a la comunicació presencial. Això va facilitar una col·laboració dinàmica entre els escolars. Els alumnes també van conèixer el treball diari dels professionals TIC visitant els centres de demostracions i laboratoris de Cisco.

Una balena-robot aquàtica que neteja la superfície de l'oceà de tot tipus de plàstics, una motxilla intel·ligent que descarrega els deures que el professor escriu en la pissarra o una aplicació per controlar i optimitzar el consum d'aigua en els habitatges són alguns dels projectes guanyadors. El 2020, un de cada quatre treballadors a escala global seran de la generació Z. I molts dels que ara estan estudiant exerciran llocs de treball que avui no coneixem.

Per la seva banda, la Comissió Europea estima el dèficit de professionals TIC entre 750.000 i 900.000 en la UE en 2020. El Programa Escola es completa amb altres accions de Responsabilitat Social Corporativa de Cisco que promouen la importància de cursar estudis TIC, amb especial èmfasi en el gènere femení.La iniciativa sense ànim de lucre Cisco Networking Academy ja ha format en tecnologia de xarxes més de 155.000 alumnes a Espanya des de 2010. Greenlight for Girls -la tercera edició del qual es va celebrar a Madrid- tracta d'inspirar en les nenes l'interès per estudis STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), igual que Girls Power Tech. Cisco també dona suport a campanyes com i-Skills for Jobs i Get Online Week de la UE o IT Industry Skills del Fòrum Econòmic Mundial.

Com destaca Mari Paz Martínez, responsable del Programa Escola en Cisco Europa, «és fonamental inspirar en els escolars l'interès per les TIC i la seva capacitat transformadora. Com cada any, estem impressionats amb la dedicació de professors i voluntaris, però especialment amb la il·lusió dels nens per crear projectes que realment poden millorar les nostres vides. Confiem que Programa Escola segueixi sent un vehicle inspirador per a les properes generacions de tecnòlegs».