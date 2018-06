Banyoles gestiona 36 pisos socials per atendre veïns en risc d'exclusió

L'Ajuntament de Banyoles ha incrementat el parc d'habitatges socials de l'Oficina d'Habitatge de Banyoles per atendre les necessitats actuals de la ciutat amb quatre pisos nous amb funció social que provenen d'entitats financeres. Així el consistori compta amb 36 pisos amb funció social, cosa que suposa «un fort creixement els últims anys, passant d'un sol pis el 2007 a 36 en l'actualitat», expliquen fonts municipals. Situats en diverses zones de Banyoles, tant al centre com als barris de l'entorn, aquests pisos amb funció social es diferencien dels pisos de protecció oficial i es destinen a situacions d'especial urgència i a persones amb risc d'exclusió residencial. Abans d'assignarlos són l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal i l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Banyoles les encarregades d'estudiar conjuntament cada cas i cada problemàtica social. Per a la gestió dels nous pisos amb funció social, s'ha acordat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que l'encarregat d'establir i gestionar un lloguer assequible per a cada cas, amb un informe tècnic previ, és l'Ajuntament banyolí.