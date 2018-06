Un estudi gironí, el primer sobre un tipus de tumor cerebral a l'Estat

Un estudi liderat per investigadors gironins ha aportat les primeres dades sobre incidència dels limfomes cerebrals primaris i la supervivència dels pacients a l'Estat espanyol. L'estudi de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) a Girona i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) és el primer que analitza les dades en un país mediterrani d'aquest tipus de tumors, que afecten una cinquantena de gironins cada any.

L'estudi s'ha publicat a la revista Clinical and Tranlational Oncology i recull les dades de la incidència i la supervivència dels limfomes cerebrals del sistema nerviós central a les comarques gironines entre el 1994 i el 2013. El treball demostra que aquest tipus de tumor és molt poc freqüent i que representa 0,5 casos anuals per 100.000 habitants a Girona, 24 dones i 31 homes, ja que són lleugerament més freqüents entre la població masculina.

L'estudi ha estat encapçalat, com a primer autor, per Rafel Fuentes, del Servei d'Oncologia Radioteràpica Oncològica de l'ICO Girona, amb la coautoria de Marta Solans i Rafael Marcos-Gragera, de la Unitat Epidemiològica i Registre del Càncer de Girona de l'ICO, entre d'altres, a través de l'Idibgi.

En conjunt, els tumors cerebrals del sistema nerviós central són un grup de malalties poc freqüent i que poden afectar a totes les edats de la vida. Tot i això, la incidència més alta s'acumula al voltant dels 70 anys i augmenta a mesura que creix l'edat de la població. A més de suposar una pèrdua d'autonomia per al pacient, tant a nivell físic com psíquic i emocional, la seva evolució, en molts casos desfavorable, va lligada a la manca d'opcions terapèutiques d'alta eficàcia de cara a erradicar la malaltia i poder curar el pacient.

Amb les dades del Registre del Càncer de Girona, l'any passat ja es va publicar un estudi que assenyalava que el nombre anual de casos de tumors primitius del sistema nerviós central a Girona va ser de 7,83 per 100.000 habitants durant el període de 1994 a 2013. D'aquest total, un 46,27% eren homes i el 53,73% van ser dones.

Segons aquell primer estudi, la supervivència als cinc anys de la malaltia està en el 51%. El tumor més freqüent en adults –el glioma d'alt grau– té una supervivència del 24% després d'un any i del 3,3% als 5 anys, per la qual cosa, tot i haver millorat de manera molt important en la darrera dècada, el percentatge de supervivents a cinc anys continua sent molt baix.

Per avançar en l'abordatge d'aquest tipus de tumors és clau la col·laboració entre el Registre del Càncer i el Comitè de Tumors Neurològics.