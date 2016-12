Jordi Roca elabora tres varietats de torrons per a El Corte Inglés

El Corte Inglés presenta en exclusiva una nova línia de torrons inspirats en les postres que Jordi Roca elabora al restaurant El Celler de Can Roca. Entre l'oferta de dolços nadalencs que hi ha al Club del Gourmet d'El Corte Inglés, es troben aquests torrons, que pretenen a més trencar amb l'estacionalitat del moment i per això més endavant continuaran a la venda al Club del Gourmet com a postres dolces.

Les tres varietats són el torró crom, anarkia i làctic. El primer és una ganache d´albercoc amb gelatina de mandarina i massapà de pastanaga, format per tres textures al tall vertical encapsulat de xocolata amb llet amb detalls de taronja.

El segon està fet de cacau amb trossos de cacau pur caramel·litzat, amb una gelatina de xocolata a l'interior i una Gianduia cruixent d'avellana i petazetas amb xocolata, i el torró làctic és una ganache de dolç de llet amb gelatina a l'interior de guaiaba amb una Gianduia de iogurt.