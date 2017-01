U2 actuarà a Barcelona el 18 de juliol

La banda irlandesa U2 actuarà el pròxim 18 de juliol a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en l'únic concert a Espanya de la seva gira "U2: The Joshua Tree Tour 2017", amb la qual commemoraran el 30 aniversari del llegendari cinquè àlbum de la banda.

Segons ha informat avui Doctor Music, la gira començarà al Canadà el 12 maig i, després de passar pels EUA, arribarà a Europa el 8 de juliol, amb un concert a Londres.

A cadascun dels concerts el grup interpretarà totes les cançons de "The Joshua Tree", acompanyat per algun dels convidats especials que formaran part d'aquesta gira, com és el cas de Mumford & Sons, OneRepublic o The Lumineers a Nord-amèrica i Noel Gallaghers High Flying Birds a Europa.

"The Joshua Tree", que es va posar a la venda a tot el món el 9 de març de 1987 i en el qual es van incloure temes com "With or Without You", "I Still Havent Found What Im Looking For" i "Where The Streets Have No Name", va ser el primer àlbum d'U2 que va arribar al número 1 en les llistes dels EUA, així com en una multitud de països, inclosos el Regne Unit i Irlanda.

Amb més de 25 milions de còpies venudes, va catapultar a la fama Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr, que "van passar de ser herois a súperestrelles", segons la revista Rolling Stone.

L'àlbum va ser produït per Brian Eno i Daniel Lanois, i inclou una imatge gràfica, ja icònica, que va suposar el reconeixement de la carrera del fotògraf i director Anton Corbijn.

La gravació es va realitzar a Dublín, entre els Windmill Lane i Danesmoate, la casa que va acabar convertint-se en la mateixa casa del baixista, Adam Clayton.

"És com si s'hagués tancat un cicle complet des que vam escriure les cançons de 'The Joshua Tree', amb tota aquesta agitació mundial, els moviments d'extrema dreta i alguns drets humans fonamentals en perill. Així que vam decidir posar en marxa aquesta gira, volíem celebrar aquest cinquè àlbum, ja que les cançons semblen ser de total rellevància en els temps que vivim. Estem desitjant que arribi el moment", segons ha assenyalat The Edge en un comunicat.

Bono ha afegit en aquest mateix comunicat que "fa poc vaig tornar a escoltar 'The Joshua Tree' per primera vegada en gairebé trenta anys i és bastant similar a una òpera. Hi ha una gran quantitat d'emocions que semblen estranyament actuals, com l'amor, la pèrdua, els somnis trencats, la recerca de l'oblit, les divergències".

"Estic disposat a entregar-me del tot, si el nostre públic està tan emocionat com nosaltres, serà una nit increïble", ha afegit.

Les entrades per a la gira es posaran a la venda el dilluns 16 de gener a Europa, Irlanda i el Regne Unit, i el dimarts 17 de gener als EUA i el Canadà.

Com és habitual, hi haurà una prevenda per als usuaris registrats a U2.com des del dimecres 11 de gener a les nou del matí fins al divendres 13 de gener a les cinc de la tarda, amb un preu d'entre 35 i 175 euros, més despeses de distribució.