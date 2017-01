El musical «La La Land» vola alt i fa història als Globus d´Or en guanyar set premis

El musical La La Land va volar alt i va fer història en la 74a edició dels Globus d'Or en convertir-se en el film amb el nombre més alt de premis obtinguts, un total de set, tots als quals aspirava.

La La Land es va endur els guardons com a millor pel·lícula de comèdia o musical, millor director (Damien Chazelle), millor actor (Ryan Gosling), millor actriu (Emma Stone), millor guió (Chazelle), millor cançó original (City of Stars) i millor banda sonora original (Justin Hurwitz).

Aquests set trofeus suposen la millor marca aconseguida en la història dels Globus d'Or, superant els sis premis d'Algú va volar sobre el niu del cucut (1975).

«Somiem amb més urgència, vivim ferventment i estimem més profundament», va proclamar Mark Platt, productor del film, en recollir l'estatueta a la millor pel·lícula.

La història d'una jove aspirant a actriu

El film narra la història de Mia (Emma Stone), una jove aspirant a actriu, i Sebastian (Ryan Gosling), un músic de jazz, que es coneixen a Los Angeles mentre tracten de fer realitat els seus somnis, alhora que afronten les frustracions dels inicis.

A més, Casey Affleck (Manchester davant del mar) va ser coronat com a millor actor dramàtic per davant de Denzel Washington (Fences), Andrew Garfield (Fins a l'últim home), Joel Edgerton (Loving) i Viggo Mortensen (Capità Fantastic).

En el vessant femení, va ser la francesa Isabelle Huppert (Doble ela) qui es va emportar el gat a l'aigua imposant-se a Amy Adams (L'arribada), Jessica Chastain (Miss Sloane), Natalie Portman (Jackie) i Ruth Negga (Loving).

Una altra nota destacada va ser la victòria de Moonlight, del cineasta afroamericà Barry Jenkins, de 37 anys, com a millor pel·lícula dramàtica enfront de Fins a l'últim home, Comanchería, Lion i Manchester davant del mar.

La categoria de millor actor de repartiment va anar a parar a Aaron Taylor-Johnson per Animals nocturns, de Tom Ford. Per la seva part, Viola Davis va ser guardonada com a millor actriu de repartiment per Fences.